Сабах и Шахтер не договорились по трансферу Кащука

Украинский вингер Алексей Кащук может вернуться в "Шахтер".

В настоящее время 22-летний футболист играет на правах аренды за "Сабах". Его соглашение истекает в конце сезоне. Наставник азербайджанской команды Мурад Мусаев сообщил, что руководство клуба не договорилось с "горняками" о трансфере игрока.

Ранее сообщалось, что донецкий клуб хочет выручить за Кащука минимум 1,5 миллиона евро, тогда как бакинцы готовы выложить не более 1 миллиона евро. Также была информация, что в подписании украинца заинтересован "Вестерло", который предлагает 2 миллиона евро. Кроме того, вингером интересуется польская "Легия".

В нынешнем сезоне АЗПЛ Кащук сыграл в 29-и матчах в составе "сов", забив 16 мячей и сделав 10 ассистов.