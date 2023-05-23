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Сабах и Шахтер не договорились по трансферу Кащука

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Арендное соглашение украинца заканчивается летом

Сабах и Шахтер не договорились по трансферу Кащука

Фото: sabahfc.az

Новина українською

Украинский вингер Алексей Кащук может вернуться в "Шахтер".

В настоящее время 22-летний футболист играет на правах аренды за "Сабах". Его соглашение истекает в конце сезоне. Наставник азербайджанской команды Мурад Мусаев сообщил, что руководство клуба не договорилось с "горняками" о трансфере игрока.

Ранее сообщалось, что донецкий клуб хочет выручить за Кащука минимум 1,5 миллиона евро, тогда как бакинцы готовы выложить не более 1 миллиона евро. Также была информация, что в подписании украинца заинтересован "Вестерло", который предлагает 2 миллиона евро. Кроме того, вингером интересуется польская "Легия".

В нынешнем сезоне АЗПЛ Кащук сыграл в 29-и матчах в составе "сов", забив 16 мячей и сделав 10 ассистов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сабах (Баку) Алексей Кащук
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Источник:
Azerisport

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