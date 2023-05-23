Сабах и Шахтер не договорились по трансферу Кащука
Арендное соглашение украинца заканчивается летом
Фото: sabahfc.az
Украинский вингер Алексей Кащук может вернуться в "Шахтер".
В настоящее время 22-летний футболист играет на правах аренды за "Сабах". Его соглашение истекает в конце сезоне. Наставник азербайджанской команды Мурад Мусаев сообщил, что руководство клуба не договорилось с "горняками" о трансфере игрока.
Ранее сообщалось, что донецкий клуб хочет выручить за Кащука минимум 1,5 миллиона евро, тогда как бакинцы готовы выложить не более 1 миллиона евро. Также была информация, что в подписании украинца заинтересован "Вестерло", который предлагает 2 миллиона евро. Кроме того, вингером интересуется польская "Легия".
В нынешнем сезоне АЗПЛ Кащук сыграл в 29-и матчах в составе "сов", забив 16 мячей и сделав 10 ассистов.
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