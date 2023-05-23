Остап Маркевич уволен из польской Радуни, он может продолжить карьеру в Украине

45-летний Остап Маркевич, который, как известно, является сыном известного украинского тренера Мирона Маркевича, может вернуться в Украину.

Как сообщает Sport Arana, интерес к Маркевичу-младшему имеется у некоторых клубов из УПЛ и Первой лиги.

Последним местом работы Остапа Маркевича был клуб "Радуня" из третьего дивизиона Польши, из которого он был уволен 13 мая.

Ранее Маркевич-младший возглавлял "Агробизнес", "Мариуполь", "Черноморец" Одесса и юношескую команду испанского "Вильярреала".