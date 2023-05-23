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Остап Маркевич уволен из польской Радуни, он может продолжить карьеру в Украине

Наши за границей
(1 голосов)

В услугах тренера заинтересованность в Украине

Остап Маркевич уволен из польской Радуни, он может продолжить карьеру в Украине

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

45-летний Остап Маркевич, который, как известно, является сыном известного украинского тренера Мирона Маркевича, может вернуться в Украину.

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Как сообщает Sport Arana, интерес к Маркевичу-младшему имеется у некоторых клубов из УПЛ и Первой лиги.

Последним местом работы Остапа Маркевича был клуб "Радуня" из третьего дивизиона Польши, из которого он был уволен 13 мая.

Ранее Маркевич-младший возглавлял "Агробизнес", "Мариуполь", "Черноморец" Одесса и юношескую команду испанского "Вильярреала".

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В статье: Мирон Маркевич
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (5)
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Smooth da Hustler (Львів)
23.05.2023 в 18:23
Тільки не в Карпати
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+1
0
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
23.05.2023 в 18:41
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0
0
kukarekin (Одесса)
23.05.2023 в 18:05
На передову його! Тренер ніякий. Чому його випустили? За батьківські гроші зробив ліцензію, кайфував в Іспанії.
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+1
-3
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
23.05.2023 в 18:40
З передової пишеш, чи з полігону, де особисто готовий Остапа добре навчити, щоб він міг гідно служити на цій самій передовій?
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+3
-2
C_Ballack (Днепр)
23.05.2023 в 19:25
Дозорный на Ланжероне)
0
0

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