Миколенко может успеть восстановиться к воскресному матчу с Борнмутом

Украинский защитник " Эвертона " Виталий Миколенко близок к восстановлению после травмы.

Как сообщает The Bobble, уже на этой неделе украинец вернется к легким тренировкам.

Украинец травмировался перед матчем с "Манчестер Сити" – из-за растяжения мышцы он пропустил две игры АПЛ.

Защитник может успеть восстановиться к последнему туру АПЛ, который команда проведет против "Борнмута" в воскресенье, 28 мая.