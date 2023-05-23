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Миколенко может успеть восстановиться к воскресному матчу с Борнмутом

Наши за границей
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Украинец близок к восстановлению после травмі

Миколенко может успеть восстановиться к воскресному матчу с Борнмутом

evertonfc.com

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко близок к восстановлению после травмы.

Как сообщает The Bobble, уже на этой неделе украинец вернется к легким тренировкам.

Украинец травмировался перед матчем с "Манчестер Сити" – из-за растяжения мышцы он пропустил две игры АПЛ.

Защитник может успеть восстановиться к последнему туру АПЛ, который команда проведет против "Борнмута" в воскресенье, 28 мая.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
The Bobble

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