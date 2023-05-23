Миколенко может успеть восстановиться к воскресному матчу с Борнмутом
Украинец близок к восстановлению после травмі
evertonfc.com
Украинский защитник "
Как сообщает The Bobble, уже на этой неделе украинец вернется к легким тренировкам.
Украинец травмировался перед матчем с "Манчестер Сити" – из-за растяжения мышцы он пропустил две игры АПЛ.
Защитник может успеть восстановиться к последнему туру АПЛ, который команда проведет против "Борнмута" в воскресенье, 28 мая.
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Источник:The Bobble
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