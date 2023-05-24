Кочергин включен в символическую сборную тура Экстраклясы
Хавбек сделал победный дубль в матче против "Вислы"
Фото: rakowczestochowa
Украинский полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин попал в символическую сборную 33-го тура чемпионата Польши.
27-летний украинец помог своей команде одержать победу над "Вислой" (2:1), забив два мяча в конце встречи. Хавбек оформил дубль за пять минут.
В текущем сезоне Кочергин провел 44 матча за "Ракув" во всех турнирах. Владислав записал на свой счет 12 голов и 3 ассиста.
"Ракув" досрочно добыл чемпионский титул и в заключительном туре сразится с "Заглембе". Игра пройдет 27 мая и начнется в 18:30.
Fenomenalni! ???? pic.twitter.com/E9kUwmuyTf— PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) May 23, 2023
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Известно сколько Ливерпуль заплатит за Макаллистера
- Цыганков получил высокую оценку за матч с Сельтой. У него хорошие статистические показатели в атаке
- Цыганков заработал решающий пенальти. Сельта - Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча
- Коридор для чемпиона. Манчестер Сити – Челси. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 21.05.2023
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн