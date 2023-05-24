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Кочергин включен в символическую сборную тура Экстраклясы

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Хавбек сделал победный дубль в матче против "Вислы"

Кочергин включен в символическую сборную тура Экстраклясы

Фото: rakowczestochowa

Новина українською

Украинский полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин попал в символическую сборную 33-го тура чемпионата Польши.

27-летний украинец помог своей команде одержать победу над "Вислой" (2:1), забив два мяча в конце встречи. Хавбек оформил дубль за пять минут.

В текущем сезоне Кочергин провел 44 матча за "Ракув" во всех турнирах. Владислав записал на свой счет 12 голов и 3 ассиста.

"Ракув" досрочно добыл чемпионский титул и в заключительном туре сразится с "Заглембе". Игра пройдет 27 мая и начнется в 18:30.

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В статье: Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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