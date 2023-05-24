Кварцяный: Яремчук, наверное, ранимый, из-за всего переживает, и в этом кроется главная проблема
Специалист посоветовал Роману стать Ибрагимовичем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный высказал свое мнение о форварде Романе Яремчуке, который в текущем сезоне никак не может найти свою игру в "Брюгге".
"Бельгийский чемпионат сильнее украинского, поэтому Яремчуку лучше оставаться там. Он должен дождаться своего шанса и тренера. Он не забил несколько стопроцентных моментов и его перестали ставить в состав.
Я считаю, что Роману нужно доверять и его прорвет – он начнет забивать, поймает уверенность и все пойдет, как по маслу. Я в него верю. Теперь Яремчуку нужно поверить в себя и начать больше концентрироваться.
Не надо никуда уходить, если нет конфликта с тренером или руководством. В ином случае нужно попроситься в аренду – чтобы играть. Яремчуку надо стать Ибрагимовичем в плане психологии. Тот всегда сконцентрирован и играет чуть ли не с сигаретой в зубах. Полное хладнокровие!
А Яремчук, наверное, ранимый, из-за всего переживает, и в этом кроется главная проблема", – сказал Кварцяный.
Напомним, что Яремчук в текущем сезоне сыграл за "Брюгге" в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.
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