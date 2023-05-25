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Украинский защитник стал обладателем Кубка Болгарии

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Украинский защитник стал обладателем Кубка Болгарии

Фото: pfcludogorets1945

Новина українською

Украинский защитник Игорь Пластун стал обладателем Кубка Болгарии в составе "Лудогорца".

В финальном поединке команда украинца выиграла у софийского "ЦСКА 1948" (3:1). Пластун провел на поле все 90 минут. На пути к решающему матчу "Лудогорец" прошел таких соперников: "Розова Долина" (2:0), "Левски" (2:1), "Спартак" (2:1), "Черно Море" (2:1, 2:2).

В текущем сезоне 32-летний Пластун провел 39 матчей во всех турнирах и забил один гол. Ранее он трижды становился чемпионом Болгарии.

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В статье: Игорь Пластун Лудогорец (Разград)
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