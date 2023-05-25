Экс-ведущая клубного канала Шахтера: По секрету скажу, что с ПСЖ контактировали со мной
Сейчас девушка работает в медиадепартаменте Леха
instagram.com/juliapalko
Экс-ведущая клубного канала "Шахтера" Юлия Палько, которая сейчас работает в медиадепартаменте "Леха", рассказала о переговорах с "
"По секрету скажу, что с "ПСЖ" контактировали со мной. Там просмотрели мои работы и резюме, но все упиралось в вопрос: "А как вы будете здесь работать без французского языка?" Это была моя мечта, но пока не вышло.
Мне кажется, что пока в "Лехе" я раскрыла 5% своего потенциала. У меня так много идей, что мы можем снять и сделать. Даже без знания польского языка все это можно реализовать.
Вспомнила, что когда ехала в Познань, то увидела видео в ток-ток: "Если у тебя не выйдет в Польше, то твоя деревня примет тебя обратно". Подумала, что это точно обо мне. Но пока все складывается – я очень уважаю свой клуб и коллег. Ко мне прислушиваются и позволяют себя реализовать", — сказала Палько.
Популярное сейчас
- "Думаю, он готов": Леоненко назвал альтернативу Реброву в сборной Украины
- Тлумак близок к отставке. Среди кандидатов на пост тренера Карпат – Маркевич
- Москва и Минск подписали документ о размещении ядерного оружия в Беларуси
- "По выражению лиц они были так счастливы принять участие в этом", - Ребров дал совет Бальде и Роберто после записи скандального видео
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО