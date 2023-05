Лэмпард поставил Мудрика в стартовый состав на игру против МЮ

Сегодня, 25 мая, в рамках перенесенного матча 32-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" примет лондонский "Челси". Начало встречи – 22:00.

Главный тренер "пенсионеров" Фрэнк Лэмпард включил Михаила Мудрика в стартовый состав своей команды на эту игру.

22-летний Михаил провел в этом сезоне АПЛ 14 матчей и записал на свой счет 2 ассиста.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Манчестер Юнайтед" – "Челси" .

???? TEAM NEWS ????



The Reds name an unchanged XI for #MUNCHE ????#MUFC || #PL