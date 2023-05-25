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Лэмпард поставил Мудрика в стартовый состав на игру против МЮ

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Стартовые составы команд

Лэмпард поставил Мудрика в стартовый состав на игру против МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 25 мая, в рамках перенесенного матча 32-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" примет лондонский "Челси". Начало встречи – 22:00.

Главный тренер "пенсионеров" Фрэнк Лэмпард включил Михаила Мудрика в стартовый состав своей команды на эту игру.

22-летний Михаил провел в этом сезоне АПЛ 14 матчей и записал на свой счет 2 ассиста.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Манчестер Юнайтед" – "Челси".

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Михаил Мудрик
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