Лэмпард поставил Мудрика в стартовый состав на игру против МЮ
Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 25 мая, в рамках перенесенного матча 32-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" примет лондонский "Челси". Начало встречи – 22:00.
Главный тренер "пенсионеров" Фрэнк Лэмпард включил Михаила Мудрика в стартовый состав своей команды на эту игру.
22-летний Михаил провел в этом сезоне АПЛ 14 матчей и записал на свой счет 2 ассиста.
Напомним, что UA-Футбол проведет
The Blues. ????@ParimatchGlobal | #MunChe pic.twitter.com/VdBnBKyBe3— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 25, 2023
???? TEAM NEWS ????— Manchester United (@ManUtd) May 25, 2023
The Reds name an unchanged XI for #MUNCHE ????#MUFC || #PL
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