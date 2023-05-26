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WhoScored: Мудрик - в тройке лучших игроков Челси в провальном матче с МЮ. ФОТО

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Украинец набил неплохую статистику

WhoScored: Мудрик - в тройке лучших игроков Челси в провальном матче с МЮ. ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

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В перенесенном матче 32-го тура МЮ на своем поле со счетом 4:1 разгромил Челси.

В стартовом составе гостей вышел украинец Михаил Мудрик, и несмотря на общее удручающее течение матча для Челси, стал одним из лучших в составе своей команды.

Так, по версии известного аналитического портала WhoScored украинец получил оценку 7.0 – и это третий лучший результат в составе гостей. Выше оценки у лондонцев получили только Халл (7.5) и Энцо Фернандес (7.1).

Напомним, что Мудрик вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте на Пулишича.

За это время украинец нанес 3 удара (2 в створ), сделал 14 передач, с точностью 92.9% (одну ключевую и 1 точный кросс), 3 попытки дриблинга, заработал 1 фол. В обороне отметился 3 отборами и одним выносом.

WhoScored: Мудрик - в тройке лучших игроков Челси в провальном матче с МЮ. ФОТО - изображение 1
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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Михаил Мудрик
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