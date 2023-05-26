"Он такой тяжелый и тугой с мячом". Экс-капитан МЮ – про Мудрика

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии, а ныне телеэксперт Гарри Невилл прокомментировал игру украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика во вчерашнем матче чемпионата Англии против "красных дьяволов".

"Боже мой, сколько раз мы видели это в первом тайме? Мудрик такой жесткий и тугой с мячом. Это вопрос уверенности или ее отсутствия. Как будто у него нет представления о том, что он собирается делать с мячом, до того, как он его получит. Это все должно проходить быстрее в его голове", — сказал Невилл.

Напомним, Мудрик вышел в основном составе и провел на поле на 64 минуты, после чего был заменен. За свои действия украинский футболист получил 3-ю оценку среди лучших в "Челси".

Также добавим, что игра завершилась победой "МЮ" со счетом 4:1.