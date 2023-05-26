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"Он такой тяжелый и тугой с мячом". Экс-капитан МЮ – про Мудрика

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(1 голосов)

Невилл раскритиковал игру украинского вингера

"Он такой тяжелый и тугой с мячом". Экс-капитан МЮ – про Мудрика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии, а ныне телеэксперт Гарри Невилл прокомментировал игру украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика во вчерашнем матче чемпионата Англии против "красных дьяволов".

"Боже мой, сколько раз мы видели это в первом тайме? Мудрик такой жесткий и тугой с мячом. Это вопрос уверенности или ее отсутствия. Как будто у него нет представления о том, что он собирается делать с мячом, до того, как он его получит.

Это все должно проходить быстрее в его голове",  — сказал Невилл.

Напомним, Мудрик вышел в основном составе и провел на поле на 64 минуты, после чего был заменен. За свои действия украинский футболист получил 3-ю оценку среди лучших в "Челси".

Также добавим, что игра завершилась победой "МЮ" со счетом 4:1.

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В статье: Гари Невилл Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Михаил Мудрик
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Источник:
Metro

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Комментарии (2)
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
26.05.2023 в 15:59
Я говорил, что Челси не его команда, но деньги победили. Арсенал-вот это его.
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MaximSK (Киев)
26.05.2023 в 15:18
Для меня Мудрик и Яремчук главные неудачники этого года среди наших легионеров, не знаю как они смогут выйти из тупика.
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