Тренер Эвертона: Миколенко лучше, но он все еще под вопросом
Шон Дайч говорит, что на матч с Борнмутом украинец остается под вопросом
фото - Getty Images
Главный тренер "
"Миколенко пропустил два матча, но ему уже лучше. Посмотрим, как его организм завтра отреагирует на сегодняшнюю тренировку. Виталий под вопросом", — сказал Дайч.
Также отметим, что Миколенко попал в список сборной Украины на июньские матчи.
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Источник:BBC
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