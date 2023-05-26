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Тренер Эвертона: Миколенко лучше, но он все еще под вопросом

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Шон Дайч говорит, что на матч с Борнмутом украинец остается под вопросом

Тренер Эвертона: Миколенко лучше, но он все еще под вопросом

фото - Getty Images

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Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч не уверен, что украинский защитник Виталий Миколенко успеет восстановился к матчу последнего тура АПЛ против "Борнмута", который состоится в воскресенье, 28 мая.

"Миколенко пропустил два матча, но ему уже лучше. Посмотрим, как его организм завтра отреагирует на сегодняшнюю тренировку. Виталий под вопросом", — сказал Дайч.

Также отметим, что Миколенко попал в список сборной Украины на июньские матчи.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Шон Дайч Виталий Миколенко
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Источник:
BBC

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