Тренер Эвертона: Миколенко лучше, но он все еще под вопросом

Главный тренер " Эвертона " Шон Дайч не уверен, что украинский защитник Виталий Миколенко успеет восстановился к матчу последнего тура АПЛ против "Борнмута", который состоится в воскресенье, 28 мая.

"Миколенко пропустил два матча, но ему уже лучше. Посмотрим, как его организм завтра отреагирует на сегодняшнюю тренировку. Виталий под вопросом", — сказал Дайч.

Также отметим, что Миколенко попал в список сборной Украины на июньские матчи.