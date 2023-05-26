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Хиберниан хочет продлить отношения с Кухаревичем

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Клуб будет работать над вариантами

Хиберниан хочет продлить отношения с Кухаревичем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Хиберниан" намерен сохранить в своем составе украинского нападающего Николая Кухаревича, который был арендован у "Труа".

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Об этом заявил главный тренер шотландской тренер команды Ли Джонсон. "Хиберниан" будет работать над различными вариантами продолжения сотрудничества с Кухаревиче – или очередная аренда, или полноценный выкуп.

Напомним, что в текущем сезоне украинец сыграл за "Хибз" 15 матчей в чемпионате Шотландии, в которых забил 5 голов и отдал один ассист.

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В статье: Хиберниан (Эдинбург) Николай Кухаревич
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Источник:
Hibs Central

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