Хиберниан хочет продлить отношения с Кухаревичем
Клуб будет работать над вариантами
Getty Images/Global Images Ukraine
"Хиберниан" намерен сохранить в своем составе украинского нападающего Николая Кухаревича, который был арендован у "Труа".
Об этом заявил главный тренер шотландской тренер команды Ли Джонсон. "Хиберниан" будет работать над различными вариантами продолжения сотрудничества с Кухаревиче – или очередная аренда, или полноценный выкуп.
Напомним, что в текущем сезоне украинец сыграл за "Хибз" 15 матчей в чемпионате Шотландии, в которых забил 5 голов и отдал один ассист.
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Источник:Hibs Central
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