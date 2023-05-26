Хиберниан хочет продлить отношения с Кухаревичем

"Хиберниан" намерен сохранить в своем составе украинского нападающего Николая Кухаревича, который был арендован у "Труа".

Об этом заявил главный тренер шотландской тренер команды Ли Джонсон. "Хиберниан" будет работать над различными вариантами продолжения сотрудничества с Кухаревиче – или очередная аренда, или полноценный выкуп.

Напомним, что в текущем сезоне украинец сыграл за "Хибз" 15 матчей в чемпионате Шотландии, в которых забил 5 голов и отдал один ассист.