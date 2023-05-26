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СМИ: Анчелотти просит купить нового сменщика для Куртуа. Клуб хочет оставить Лунина

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СМИ: Анчелотти просит купить нового сменщика для Куртуа. Клуб хочет оставить Лунина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В мадридском "Реале" обсуждают будущее украинского вратаря Андрея Лунина. Как сообщает Relevo, мнения по вопросу будущего кипера в клубе разделились.

Как пишет источник, главный тренер команды Карло Анчелотти потерял доверие к украинцу. В начале сезона коуч был позитивно настроен к Андрею, однако его игра в тех матчах, когда Куртуа был травмирован, изменили мнение тренера. Теперь Анчелотти просит руководство купить летом нового сменщика для бельгийца.

В то же время, руководство клуба скептически относится к покупке нового кипера. В первую очередь, из-за финансовых причин – в летнюю трансферную кампанию клуб не считает целесообразным тратиться на второго вратаря, считая, что на покупке кипера можно сэкономить, оставив Лунина в "Реале" до окончания контракта (лето 24 года).

Впрочем, также есть вариант, если Лунин сам захочет уйти, и за него будут готовы заплатить приличную сумму потенциальные покупатели.

Напомним, что всего в этом сезоне украинец провел 12 матчей за "Реал" во всех турнирах, пропустив 13 мячей. В четырех поединках украинец отыграл "на ноль".

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Relevo

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