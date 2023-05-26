Монца намерена выкупить контракт центребека Шахтера
Марлон, вероятно, останется в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine
"Монца" планирует выкупить контракт 27-летнего центрбека Марлона, котоыйр играет в итальянской команде на правах аренды из "Шахтера".
Несмотря на продление со стороны ФИФА разрешения для иностранцев из украинских клубов в одностороннем порядке переходить в другие команды, итальянский клуб доволен игроком и готов уже летом выкупить его контракт.
Сейчас итальянский клуб работает над тем, чтобы получить согласие на трансфер как от самого футболиста, так и от "Шахтера".
Напомним, что контракт Марлона с "горняками" рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне Серии А бразилец провел 26 поединков без результативных дейтсвий.
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