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Ребров: Я не боюсь ни одной команды

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В субботу Аль-Айн поборется за Кубок лиги ОАЭ

Ребров: Я не боюсь ни одной команды

Фото: twitter.com/alainfcae / Автор невідомий

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Украинский наставник арабского "Аль-Айна" Сергей Ребров поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка лиги ОАЭ против "Аль-Шарджи".

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"Очень рад играть в финальном матче Кубка лиги второй сезон подряд. Могу заверить вас, что подготовка команды идет по плану, и все игроки усердно работают, чтобы достичь поставленных целей и снова завоевать трофей.

В мире футбола принято проигрывать или выигрывать. Я не боюсь ни одной команды, и я вообще не боюсь проиграть ни одного матча. В матчах всегда присутствует давление. Моя обязанность — правильно анализировать стиль игры соперника",  — сказал Ребров.

Напомним, что финальный поединок состоится в субботу, 27 мая и начнется в 18:30.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Адала (Аль Хулайль)
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Источник:
Аль-Айн

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