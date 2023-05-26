Ребров: Я не боюсь ни одной команды
В субботу Аль-Айн поборется за Кубок лиги ОАЭ
Фото: twitter.com/alainfcae / Автор невідомий
Украинский наставник арабского "Аль-Айна" Сергей Ребров поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка лиги ОАЭ против "Аль-Шарджи".
"Очень рад играть в финальном матче Кубка лиги второй сезон подряд. Могу заверить вас, что подготовка команды идет по плану, и все игроки усердно работают, чтобы достичь поставленных целей и снова завоевать трофей.
В мире футбола принято проигрывать или выигрывать. Я не боюсь ни одной команды, и я вообще не боюсь проиграть ни одного матча. В матчах всегда присутствует давление. Моя обязанность — правильно анализировать стиль игры соперника", — сказал Ребров.
Напомним, что финальный поединок состоится в субботу, 27 мая и начнется в 18:30.
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