Бордо проиграл и выпал из двойки претендентов на выход в Лигу 1 за тур до финиша. Игнатенко появился на замену

В матче 37-го тура французской Лиги 2 "Аннеси" встречалось с "Бордо". Украинский полузащитник Даниил Игнатенко, недавно вызванный в национальную сборную, вышел на финальные 16 минут матча уже при проигрышном счете. Для него этот матч стал шестым подряд не в старте.

В итоге "Аннеси" праздновало победу 1:0. Это помогло команде закрепить свои шансы в борьбе за выживание.

А вот для "Бордо" это поражение может стать роковым. В параллельном матче "Мец" победил "Сошо" и поднялся на второе место. "Жирондинцы" опустились на третье. У команд одинаковое количество очков, однако Мэц находится выше за счет лучшей разницы забитых-пропущенных: у Бордо оно составляет +24, а у Меца – +27.

Из Лиги 2 в Лигу 1 выходят две лучшие команды первенства.

В финальном туре "Бордо" встретится с "Родезом", который борется за выживание. "Мец" сыграет против "Бастии" – она находится на четвертом месте, но уже ни на что не претендует. Матчи запланированы на следующую пятницу – 2 июня.