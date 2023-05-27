Экс-игрок Брюгге: Яремчук в отличной форме. У него хорошая скорость и игра в глубине поля
Редкие нотки оды для украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-футболист "Брюгге" Нордин Джбари одобрительно высказался об украинском форварде Романе Яремчуке:
“Считаю, Хутгла и Яремчук взаимодополняют друг друга и лучше играют, когда вместе в атаке.
Яремчук в отличной форме – человек с хорошей скоростью и игрой в глубине поля, мы знаем это из его выступлений в “Генте” и с Украиной на чемпионате Европы. А Хутгла – опытный игрок, который может включаться и выключаться в нужные моменты”, - сказал Джбари.
В этом сезоне на счету Яремчука два гола и два ассиста в 27 матчах за "Брюгге". Хутгла оформил 15+7 в 44 матчах сезона.
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