Экс-игрок Брюгге: Яремчук в отличной форме. У него хорошая скорость и игра в глубине поля

Экс-футболист "Брюгге" Нордин Джбари одобрительно высказался об украинском форварде Романе Яремчуке:

“Считаю, Хутгла и Яремчук взаимодополняют друг друга и лучше играют, когда вместе в атаке.

Яремчук в отличной форме – человек с хорошей скоростью и игрой в глубине поля, мы знаем это из его выступлений в “Генте” и с Украиной на чемпионате Европы. А Хутгла – опытный игрок, который может включаться и выключаться в нужные моменты”, - сказал Джбари.