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Коваленко в пятый раз подряд не сыграет в старте Специи

Наши за границей
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Команда продолжает бороться за выживание

Коваленко в пятый раз подряд не сыграет в старте Специи

Фото: acspezia.com / Автор невідомий

Новина українською

В матче 37-го тура итальянской Серии А "Специя" встретится с "Торино". Украинский полузащитник Виктор Коваленко начнет этот матч со скамейки для запасных.

Для него этот поединок станет пятым не в старте. В последних четырех матчах он провел на поле чуть больше 25 минут.

"Специя" продолжает бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе. Пока команда занимает 17 место, опережая зону вылета на одно очко.

Матч начнется в 16.00.

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В статье: Виктор Коваленко Специя
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