Коваленко в пятый раз подряд не сыграет в старте Специи
Команда продолжает бороться за выживание
Фото: acspezia.com / Автор невідомий
В матче 37-го тура итальянской Серии А "Специя" встретится с "Торино". Украинский полузащитник Виктор Коваленко начнет этот матч со скамейки для запасных.
Для него этот поединок станет пятым не в старте. В последних четырех матчах он провел на поле чуть больше 25 минут.
"Специя" продолжает бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе. Пока команда занимает 17 место, опережая зону вылета на одно очко.
Матч начнется в 16.00.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Красотка дня. Антонина Самойлова - первая украинка, которая дважды покорила Эверест. ФОТО
- Еще почти полтысячи убитыми. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
- Кого Ребров вызвал в сборную, Шахтер – кабинетный чемпион, Днепр-1 убили судьи?
- Экс-ведущая клубного канала Шахтера: По секрету скажу, что с ПСЖ контактировали со мной
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн