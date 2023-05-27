Коваленко в пятый раз подряд не сыграет в старте Специи

В матче 37-го тура итальянской Серии А "Специя" встретится с "Торино". Украинский полузащитник Виктор Коваленко начнет этот матч со скамейки для запасных.

Для него этот поединок станет пятым не в старте. В последних четырех матчах он провел на поле чуть больше 25 минут.

"Специя" продолжает бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе. Пока команда занимает 17 место, опережая зону вылета на одно очко.

Матч начнется в 16.00.