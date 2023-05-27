Соболь восстановился после травмы и попал в заявку на игру против ПСЖ

В рамках 37-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" на своем поле сыграет против "Пари Сен-Жермен". Начало встречи – 22:00.

Фланговый защитник хозяев поля Эдуард Соболь попал в заявку своей команды на эту игру. Украинец восстановился после травмы и начнет поединок против лидера чемпионата на скамейке запасных.

Примечательно, что если сегодня "ПСЖ" не проиграет, то официально оформит чемпионство. В свою очередь у "Страсбурга" своя задача – команде нужно не проиграть, чтобы обеспечить себе слот в следующем сезоне Лиги 1.