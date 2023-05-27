Соболь восстановился после травмы и попал в заявку на игру против ПСЖ
Обеим командам нужно не проиграть
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 37-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" на своем поле сыграет против "Пари Сен-Жермен". Начало встречи – 22:00.
Фланговый защитник хозяев поля Эдуард Соболь попал в заявку своей команды на эту игру. Украинец восстановился после травмы и начнет поединок против лидера чемпионата на скамейке запасных.
Примечательно, что если сегодня "ПСЖ" не проиграет, то официально оформит чемпионство. В свою очередь у "Страсбурга" своя задача – команде нужно не проиграть, чтобы обеспечить себе слот в следующем сезоне Лиги 1.
???? #RCSAPSG | Notre Sponsor Régional @Numerize vous présente le ???????????????? ???????? ????????́???????????????? du Racing face au @PSG_inside ! ⚔️— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) May 27, 2023
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