Славия Качарабы стала серебряным призером чемпионата Чехии

В заключительном туре чемпионата Чехии "Славия" Прага на своем поле одержала разгромную победу над ФК "Словацко" – 4:0.

Защитник хозяев поля Тарас Качараба попал в заявку на эту игру, однако провел весь поединок на скамейке для запасных.

Таким образом, украинец стал серебряным призером национального первенства Чехии. "Славия" и "Спарта" набрали одинаковое количество очков по итогам сезона, а общая разница мячей лучшая у "Славии". Однако чемпионом стала именно "Спарта" благодаря победе в регулярной части чемпионата. Это чемпионство стало для "Спарты" первым с сезона 2013/14 и 37 в истории команды.

Примечательно, что в начале мая "Славия" и "Спарта" встречались в финале Кубка Чехии. Тогда команда украинца оказалась сильнее, однако сам Тарас не участвовал в финальном поединке