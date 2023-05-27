Славия Качарабы стала серебряным призером чемпионата Чехии
При этом команда украинца набрала одинаковое количество очков с "Спартой"
Фото: ФК Славия
В заключительном туре чемпионата Чехии "Славия" Прага на своем поле одержала разгромную победу над ФК "Словацко" – 4:0.
Защитник хозяев поля Тарас Качараба попал в заявку на эту игру, однако провел весь поединок на скамейке для запасных.
Таким образом, украинец стал серебряным призером национального первенства Чехии. "Славия" и "Спарта" набрали одинаковое количество очков по итогам сезона, а общая разница мячей лучшая у "Славии". Однако чемпионом стала именно "Спарта" благодаря победе в регулярной части чемпионата. Это чемпионство стало для "Спарты" первым с сезона 2013/14 и 37 в истории команды.
Примечательно, что в начале мая "Славия" и "Спарта" встречались в финале Кубка Чехии. Тогда команда украинца оказалась сильнее, однако сам Тарас не участвовал в финальном поединке
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