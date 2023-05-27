Официально: Коноплянка покинул Краковию в качестве свободного агента

Официальный твиттер "Краковии" сообщил, что Евгений Коноплянка покинул команду.

Сегодня "Краковия" провела матч заключительного тура Экстраклассы, в котором уверенно на своем поле победила "Вислу" из Плоцка. После поединка клуб объявил о том, что контракт с украинским вингером не будет продлен и Евгений покинет польский клуб в качестве свободного агента.

Напомним, Коноплянка перешел в "Краковию" из донецкого "Шахтера" в начале февраля 2022 года.

В составе "Краковии" 33-летний вингер провел 38 матчей, в которых записал на свой счет 4 гола и 2 результативные передачи.