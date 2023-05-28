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Малиновский отыграл 32 минуты и показал 56% точности передач

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В домашнем матче против "Бреста"

Малиновский отыграл 32 минуты и показал 56% точности передач

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 37-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на своем поле проиграл "Бресту" – 1:2.

Руслан Малиновский начал эту игру в запасе и вышел на поле во втором тайме, заменив Гендузи на 58-й минуте. В результате украинский хавбек "провансальцев" провел на поле 32 минуты.

Аналитический портал Sofa Score оценил игру 30-летнего полузащитника в 6,6 балла.

В этом сезоне чемпионата Франции принял участие в 18 матчах, забил 1 гол и оформил 1 ассист.

Статистика Руслана в этом поединке:

  • Сыграно минут: 32'
  • Ожидаемые ассисты (xA): 0.23
  • Касания мяча: 27
  • Точные передачи: 10/18 (56%)
  • Ключевые передачи: 0
  • Навесы (точные): 5 (2)
  • Длинные передачи (точные): 1 (0)
  • Удары по воротам: 0
  • Попытки дриблинга (успешные): 0 (0)
  • Борьба за позицию (победа): 1 (1)
  • Верховая боротба (выиграл): 1 (1)
  • Потеря мяча: 13
  • Отбор мяча: 1
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В статье: Руслан Малиновский Брест Марсель
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