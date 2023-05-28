Малиновский отыграл 32 минуты и показал 56% точности передач

В рамках 37-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на своем поле проиграл "Бресту" – 1:2.

Руслан Малиновский начал эту игру в запасе и вышел на поле во втором тайме, заменив Гендузи на 58-й минуте. В результате украинский хавбек "провансальцев" провел на поле 32 минуты.

Аналитический портал Sofa Score оценил игру 30-летнего полузащитника в 6,6 балла.

В этом сезоне чемпионата Франции принял участие в 18 матчах, забил 1 гол и оформил 1 ассист.

Статистика Руслана в этом поединке: