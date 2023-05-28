Малиновский отыграл 32 минуты и показал 56% точности передач
В домашнем матче против "Бреста"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 37-го тура французской Лиги 1 "Марсель"
Руслан Малиновский начал эту игру в запасе и вышел на поле во втором тайме, заменив Гендузи на 58-й минуте. В результате украинский хавбек "провансальцев" провел на поле 32 минуты.
Аналитический портал Sofa Score оценил игру 30-летнего полузащитника в 6,6 балла.
В этом сезоне чемпионата Франции принял участие в 18 матчах, забил 1 гол и оформил 1 ассист.
Статистика Руслана в этом поединке:
- Сыграно минут: 32'
- Ожидаемые ассисты (xA): 0.23
- Касания мяча: 27
- Точные передачи: 10/18 (56%)
- Ключевые передачи: 0
- Навесы (точные): 5 (2)
- Длинные передачи (точные): 1 (0)
- Удары по воротам: 0
- Попытки дриблинга (успешные): 0 (0)
- Борьба за позицию (победа): 1 (1)
- Верховая боротба (выиграл): 1 (1)
- Потеря мяча: 13
- Отбор мяча: 1
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