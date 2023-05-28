Ребров поблагодарил Аль-Айну за два сезона работы и опубликовал фото команды с украинским флагом
В ОАЭ наставник получил два трофея
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский тренер Сергей Ребров прокомментировал свой уход из "Аль-Айна":
“Благодарю всех в “Аль-Айне” за эти два сезона работы. Мы пережили вместе прекрасные и сложные моменты, и я хотел бы поблагодарить всех, кто связан с клубом – администрацию, персонал, игроков и болельщиков за все их усилия и поддержку в течение двух лет, которые мы провели вместе.
Я желаю всем в “Аль-Айне” всего наилучшего и много успехов в будущем!», - написал Ребров.
Украинский тренер возглавлял команду с июня 2021 года. За этот период он становился чемпионом ОАЭ и побеждал в Кубке лиги.
Кроме этого "Аль-Айн" в текущем сезоне проиграл три финала: Суперкубка, Кубка президента и Кубка лиги. Также команда стала второй в чемпионате.
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