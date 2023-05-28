Ребров поблагодарил Аль-Айну за два сезона работы и опубликовал фото команды с украинским флагом

Украинский тренер Сергей Ребров прокомментировал свой уход из "Аль-Айна":

“Благодарю всех в “Аль-Айне” за эти два сезона работы. Мы пережили вместе прекрасные и сложные моменты, и я хотел бы поблагодарить всех, кто связан с клубом – администрацию, персонал, игроков и болельщиков за все их усилия и поддержку в течение двух лет, которые мы провели вместе.

Я желаю всем в “Аль-Айне” всего наилучшего и много успехов в будущем!», - написал Ребров.