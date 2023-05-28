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Ребров поблагодарил Аль-Айну за два сезона работы и опубликовал фото команды с украинским флагом

Наши за границей
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В ОАЭ наставник получил два трофея

Ребров поблагодарил Аль-Айну за два сезона работы и опубликовал фото команды с украинским флагом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский тренер Сергей Ребров прокомментировал свой уход из "Аль-Айна":

“Благодарю всех в “Аль-Айне” за эти два сезона работы. Мы пережили вместе прекрасные и сложные моменты, и я хотел бы поблагодарить всех, кто связан с клубом – администрацию, персонал, игроков и болельщиков за все их усилия и поддержку в течение двух лет, которые мы провели вместе.

Я желаю всем в “Аль-Айне” всего наилучшего и много успехов в будущем!», - написал Ребров.

Украинский тренер возглавлял команду с июня 2021 года. За этот период он становился чемпионом ОАЭ и побеждал в Кубке лиги.

Кроме этого "Аль-Айн" в текущем сезоне проиграл три финала: Суперкубка, Кубка президента и Кубка лиги. Также команда стала второй в чемпионате.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
28.05.2023 в 10:31
пошёл на спад --запасной вариант СБУ но тут не чего хорошего не ждём --как всегда
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+1
-1
MaximSK (Киев)
28.05.2023 в 11:22
Спад может быть в деньгах, а в плане уровне матчей, отвественности тут будет больше чем там.
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+1
0

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