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Громов: Почему я и Кулач есть в "черном" списке правительства, но нет украинцев, которые зимой перешли в клубы АПЛ?

Наши за границей
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(1 голосов)

Игрок хочет равенства

Громов: Почему я и Кулач есть в "черном" списке правительства, но нет украинцев, которые зимой перешли в клубы АПЛ?

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Украинский полузащитник Артем Громов прокомментировал решение Министерства молодежи и спорта, согласно которому футболист вошел в список спортсменов, нарушивших правила выезда за пределы страны.

– Артем, как прокомментируете ситуацию, что вы попали в список спортсменов, которые не вернулись из-а границы?

– Если честно, я очень удивлен. Сразу возникает вопрос, почему там есть я и Кулач, но нет украинских игроков, которые зимой перешли в клубы АПЛ? Это сразу наводит на мысль о какой-то избирательности.

Было бы интересно услышать комментарий Минмолодежьспорта по этому поводу. Если я что-то нарушил, то я приношу свои извинения, но закон должен быть один для всех.

– Вы знали, что должны вернуться в Украину по спецпропуску?

– Я разорвал контракт с “Днепром-1” в одностороннем порядке, в моем соглашении была такая опция. В это время мы находились в словацком Кошице, где базировалась команда. После осенней части чемпионата, у меня появилось предложение от АЕКа (Ларнака), я уведомил клуб о разрыве контракта и переехал на Кипр.

Я подписывал в “Днепре-1” много бумаг, возможно, там был документ, согласно которому я должен был вернуться в Украину с командой. Но я в это не вникал, и клуб ни в чем не виню. Футбол – это моя работа, и я не сделал ничего плохого. Как и вся наша страна, я поддерживаю ВСУ и жду скорейшей победы над оккупантами”, - ответил Громов.

Напомним, что Министерство молодежи и спорта опубликовало список спортсменов, которые покинули границы Украины по спецпропускам и не вернулись к заранее определенной дате.

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В статье: Артем Громов Владислав Кулач
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Источник:
FanDay

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Комментарии (6)
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Очманілий Заєць (Odessa)
28.05.2023 в 13:04
Що тут незрозумілого? Міністерство видає тимчасові дозволи на виїзд з указанням термінів.Забарний, Мудрик, Циганков отримали ці дозволи на період дії контрактів.Громов і Кулач виїхали з клубами на збори, але вчасно не повернулися з клубом, а поїхали одразу в нові клуби, НЕ ОТРИМУЮЧИ ДОЗВОЛІВ.
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0
0
djumba (Мелитополь)
28.05.2023 в 12:34
Потому что у них лучше агенты и адвокаты...Потому что футболисту голова не только для того, чтобы бить по ней головой, а иногда заглядывать в документы, которые ты подписываешь...Вот почему...
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+1
-2
avatar
Прocтo Тoлик (Одесса)
28.05.2023 в 12:25
все украинцы равны, но некоторые украинцы равнее других
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+2
-1
Badweather (Бровары)
28.05.2023 в 12:05
А ксати, хорошой вопрос!
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+3
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.05.2023 в 12:05
Тому що ти та кулач мабуть гниди продажні, для яких бабло не пахне...
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+1
-4
Badweather (Бровары)
28.05.2023 в 12:07
Может он и гнида, но чем лучше, те которые в трудную минуту сбежали? Всем выезд закрыт, кроме ...
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+2
-1

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