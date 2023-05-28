Громов: Почему я и Кулач есть в "черном" списке правительства, но нет украинцев, которые зимой перешли в клубы АПЛ?

Украинский полузащитник Артем Громов прокомментировал решение Министерства молодежи и спорта, согласно которому футболист вошел в список спортсменов, нарушивших правила выезда за пределы страны.

“ – Артем, как прокомментируете ситуацию, что вы попали в список спортсменов, которые не вернулись из-а границы?

– Если честно, я очень удивлен. Сразу возникает вопрос, почему там есть я и Кулач, но нет украинских игроков, которые зимой перешли в клубы АПЛ? Это сразу наводит на мысль о какой-то избирательности.

Было бы интересно услышать комментарий Минмолодежьспорта по этому поводу. Если я что-то нарушил, то я приношу свои извинения, но закон должен быть один для всех.

– Вы знали, что должны вернуться в Украину по спецпропуску?

– Я разорвал контракт с “Днепром-1” в одностороннем порядке, в моем соглашении была такая опция. В это время мы находились в словацком Кошице, где базировалась команда. После осенней части чемпионата, у меня появилось предложение от АЕКа (Ларнака), я уведомил клуб о разрыве контракта и переехал на Кипр.

Я подписывал в “Днепре-1” много бумаг, возможно, там был документ, согласно которому я должен был вернуться в Украину с командой. Но я в это не вникал, и клуб ни в чем не виню. Футбол – это моя работа, и я не сделал ничего плохого. Как и вся наша страна, я поддерживаю ВСУ и жду скорейшей победы над оккупантами”, - ответил Громов.