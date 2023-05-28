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Цыганков в старте Жироны на домашнюю игру против Бетиса

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Предпоследний тур Ла Лиги

Цыганков в старте Жироны на домашнюю игру против Бетиса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 37-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" на своем поле сыграет "Бетису". Начало встречи – 20:00.

Украинский вингер хозяев поля Виктор Цыганков начнет эту игру в стартовом составе.

В этом сезоне чемпионата Испании 25-летний игрок принял участие в 17 матчах, в которых забил 3 гола и оформил 5 ассистов.

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В статье: Бетис (Севилья) Виктор Цыганков Жирона
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