Зинченко - болельщикам Арсенала: Иногда в этом сезоне мы делали вас счастливыми, а иногда разочаровывали
Алекс поблагодарил болельщиков команды за сезон
instagram.com/zinchenko
Украинский защитник "
"Я даже мечтать не мог о таком теплом приеме, который я получил от всех вас. Мы с моей семьей хотим сказать вам огромное спасибо за это.
Лично я хотел бы выразить огромную благодарность всем "канонирам" во всем мире за вашу поддержку и за то, что вы подталкивали нас до конца этого сезона.
Этот сезон был насыщен разными эмоциями. Иногда мы делали вас счастливыми, а иногда разочаровывали. Я очень горжусь тем, что являюсь маленькой частью этого замечательного клуба, и полон уверенности в будущем.
Я уже не могу дождаться, чтобы начать новый сезон под гимн Лиги чемпионов на "Эмирейтс", - написал Зинченко в инстаграме.
Напомним, что "канониры" заняли второе место в АПЛ, чемпионом стал "Манчестер Сити".
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