Зинченко - болельщикам Арсенала: Иногда в этом сезоне мы делали вас счастливыми, а иногда разочаровывали

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко поблагодарил болельщиков за поддержку в течение сезона.

"Я даже мечтать не мог о таком теплом приеме, который я получил от всех вас. Мы с моей семьей хотим сказать вам огромное спасибо за это.

Лично я хотел бы выразить огромную благодарность всем "канонирам" во всем мире за вашу поддержку и за то, что вы подталкивали нас до конца этого сезона.

Этот сезон был насыщен разными эмоциями. Иногда мы делали вас счастливыми, а иногда разочаровывали. Я очень горжусь тем, что являюсь маленькой частью этого замечательного клуба, и полон уверенности в будущем.

Я уже не могу дождаться, чтобы начать новый сезон под гимн Лиги чемпионов на "Эмирейтс", - написал Зинченко в инстаграме.