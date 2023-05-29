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Зинченко - болельщикам Арсенала: Иногда в этом сезоне мы делали вас счастливыми, а иногда разочаровывали

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Алекс поблагодарил болельщиков команды за сезон

Зинченко - болельщикам Арсенала: Иногда в этом сезоне мы делали вас счастливыми, а иногда разочаровывали

instagram.com/zinchenko

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко поблагодарил болельщиков за поддержку в течение сезона.

"Я даже мечтать не мог о таком теплом приеме, который я получил от всех вас. Мы с моей семьей хотим сказать вам огромное спасибо за это.

Лично я хотел бы выразить огромную благодарность всем "канонирам" во всем мире за вашу поддержку и за то, что вы подталкивали нас до конца этого сезона.

Этот сезон был насыщен разными эмоциями. Иногда мы делали вас счастливыми, а иногда разочаровывали. Я очень горжусь тем, что являюсь маленькой частью этого замечательного клуба, и полон уверенности в будущем.

Я уже не могу дождаться, чтобы начать новый сезон под гимн Лиги чемпионов на "Эмирейтс", - написал Зинченко в инстаграме.

Напомним, что "канониры" заняли второе место в АПЛ, чемпионом стал "Манчестер Сити".

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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