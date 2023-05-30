"Твои планы лучше моих мечт". Мудрик обратился к Богу
Вингер оригинально подвел итоги сезона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик подвел итоги сезона в составе лондонского клуба.
"Боже, если сегодня я потеряю надежду, просто напомни мне, что твои планы лучше моих мечт. "Синие", спасибо за поддержку в этом сезоне", - написал Мудрик на своей странице в Instagram.
Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" в зимнее трансферное окно. Лондонцы заплатили за трансфер украинца 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов евро предусмотрены в виде бонусов.
С того момента 22-летний Мудрик провел за "аристократов" 17 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 ассистами.
"Челси" по итогам сезона занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ.
Популярное сейчас
- Саудовский клуб предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 млн долларов в месяц
- Кто виноват, что Шахтер и Днепр-1 устроили драку, куда пойдет Коноплянка, Ракицкого в сборную?
- Первая по-настоящему массированная. Москву и пригороды атаковали беспилотники
- Ребров поблагодарил Аль-Айну за два сезона работы и опубликовал фото команды с украинским флагом
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО
Новости по теме
- 11:34 Прогнозы на футбол В поиске маленьких интриг. Челси – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 28.05.2023
- 13:52 Украинские "Он такой тяжелый и тугой с мячом". Экс-капитан МЮ – про Мудрика
- 11:26 Украинские Ванат, Кочергин, Кривцов и другие. Опубликована заявка сборной Украины на июньские матчи