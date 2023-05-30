"Твои планы лучше моих мечт". Мудрик обратился к Богу

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик подвел итоги сезона в составе лондонского клуба.

"Боже, если сегодня я потеряю надежду, просто напомни мне, что твои планы лучше моих мечт. "Синие", спасибо за поддержку в этом сезоне", - написал Мудрик на своей странице в Instagram.

Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" в зимнее трансферное окно. Лондонцы заплатили за трансфер украинца 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов евро предусмотрены в виде бонусов.

С того момента 22-летний Мудрик провел за "аристократов" 17 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 ассистами.

"Челси" по итогам сезона занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ.