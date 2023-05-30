  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Твои планы лучше моих мечт". Мудрик обратился к Богу
В тренде

"Твои планы лучше моих мечт". Мудрик обратился к Богу

Наши за границей
(1 голосов)

Вингер оригинально подвел итоги сезона

"Твои планы лучше моих мечт". Мудрик обратился к Богу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик подвел итоги сезона в составе лондонского клуба.

"Боже, если сегодня я потеряю надежду, просто напомни мне, что твои планы лучше моих мечт. "Синие", спасибо за поддержку в этом сезоне", - написал Мудрик на своей странице в Instagram.

Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" в зимнее трансферное окно. Лондонцы заплатили за трансфер украинца 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов евро предусмотрены в виде бонусов.

С того момента 22-летний Мудрик провел за "аристократов" 17 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 ассистами.

"Челси" по итогам сезона занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ.

Читайте такжеМудрик – в четверке худших трансферов сезона АПЛ по версии Goal
По теме
yellow-arrow
Зинченко - болельщикам Арсенала: Иногда в этом сезоне мы делали вас счастливыми, а иногда разочаровывали
yellow-arrow
Арсенал поздравил Аршавина с днем рождения, но затем удалил твит. Карпаты успели отреагировать
yellow-arrow
Рауль не хочет, чтобы Реал выкупал Винисиуса Тобиаса у Шахтера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Прocтo Тoлик (Одесса)
30.05.2023 в 12:36
Ой вэй, ей богу концы с концами сводит... Живет в каком-то бедном Лондоне, ест сыр с пелесенью, пьет старое вино, телефон без конпок, машина без крыши...и еще твари обременяют пятью миллонами шекелй в год... Жизнь гавно, согласен, остается только уповать на Бога! Береги себя Миша, может и выживешь в этих лютых условиях...
Ответить
0
0
avatar
Moro (Київ)
30.05.2023 в 12:06
ще один ломаченко намальовується... той хоч боксер, а цей то не футболіст) голі понти
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде