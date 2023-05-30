Кащук: За сколько Шахтер хочет меня продать, это уже их дело
Вингер сейчас играет в аренде в Азербайджане
Фото: sabahfc.az
Украинский вингер "Шахтера" Алексей Кащук, который выступает на правах аренды за "Сабах", рассказал о своем будущем.
- В течение сезона не раз обсуждался вопрос, останетесь вы в "Сабахе" или нет. Что скажете по этому поводу сейчас?
- Пока не знаю, так как по контракту я принадлежу "Шахтеру". Многое будет зависеть от них. Конечно, мне нравятся Азербайджан, "Сабах". Мы будем играть в Лиге конференций. Если не получится вернуться в "Сабах", пожелаю ему удачи и буду болеть за него. Но если получится, буду очень рад и этому.
- А вы можете сказать руководству "Шахтера", что хотите продолжить играть за "Сабах"?
- Конечно, мы поговорим с ними. Надеюсь, что будет принято решение, которое пойдет на пользу моей карьере.
- Даже если вы останетесь в «Сабахе», вам придется трудно, так как в составе молодежной сборной Украины (U-21) будете участвовать в чемпионате Европы, который пройдет в Румынии и Грузии…
- Футболисту приятнее играть, а не тренироваться. Для меня будет большой честью представлять свою страну.
- В прессе пишут, что "Шахтер" запросил у "Сабаха" 5 миллионов евро за ваш трансфер. Это реально?
- Честно говоря, не знаю. В новостях пишут и о пяти миллионах, и об одном миллионе. Все будет зависеть от "Шахтера". Если будет официальное предложение, его в любом случае рассмотрят. За сколько "Шахтер" хочет меня продать, это уже их дело, - рассказал Кащук.
В нынешнем сезоне АЗПЛ Кащук сыграл в 31 матче в составе "сов", забив 16 мячей и сделав 10 ассистов.
Популярное сейчас
- "Будем двигаться". Зеленский заявил о важном решении, принятом на Ставке
- Первая по-настоящему массированная. Москву и пригороды атаковали беспилотники
- Россияне наступают только на двух направлениях, ВСУ отразили 27 атак
- Ребров поблагодарил Аль-Айну за два сезона работы и опубликовал фото команды с украинским флагом
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО