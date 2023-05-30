Кащук: За сколько Шахтер хочет меня продать, это уже их дело

Украинский вингер "Шахтера" Алексей Кащук, который выступает на правах аренды за "Сабах", рассказал о своем будущем.

- В течение сезона не раз обсуждался вопрос, останетесь вы в "Сабахе" или нет. Что скажете по этому поводу сейчас?

- Пока не знаю, так как по контракту я принадлежу "Шахтеру". Многое будет зависеть от них. Конечно, мне нравятся Азербайджан, "Сабах". Мы будем играть в Лиге конференций. Если не получится вернуться в "Сабах", пожелаю ему удачи и буду болеть за него. Но если получится, буду очень рад и этому.

- А вы можете сказать руководству "Шахтера", что хотите продолжить играть за "Сабах"?

- Конечно, мы поговорим с ними. Надеюсь, что будет принято решение, которое пойдет на пользу моей карьере.

- Даже если вы останетесь в «Сабахе», вам придется трудно, так как в составе молодежной сборной Украины (U-21) будете участвовать в чемпионате Европы, который пройдет в Румынии и Грузии…

- Футболисту приятнее играть, а не тренироваться. Для меня будет большой честью представлять свою страну.

- В прессе пишут, что "Шахтер" запросил у "Сабаха" 5 миллионов евро за ваш трансфер. Это реально?

- Честно говоря, не знаю. В новостях пишут и о пяти миллионах, и об одном миллионе. Все будет зависеть от "Шахтера". Если будет официальное предложение, его в любом случае рассмотрят. За сколько "Шахтер" хочет меня продать, это уже их дело, - рассказал Кащук.

В нынешнем сезоне АЗПЛ Кащук сыграл в 31 матче в составе "сов", забив 16 мячей и сделав 10 ассистов.