Лунин в ближайшее время встретится с руководством Реала - обговорят будущее игрока
После этой встречи будущее украинца в Мадриде должно проясниться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "
Именно на этой встрече Лунин и объявит клубу свое решение о том, хочет ли он оставаться в команде.
Отмечается, что отец Лунина и его агент ранее уже вел переговоры с представителями других клубов, но до конкретных предложений дело пока не дошло.
Ранее сообщалось, что кипер готов попробовать свои силы в другой команде, а клуб не будет удерживать игрока, чей контракт заканчивается через год. Кроме того, Андрей в текущем сезоне не впечатляет главного тренера сливочных Карло Анчелотти своей игрой.
Напомним, что всего в этом сезоне украинец провел 12 матчей за "Реал" во всех турнирах, пропустив 13 мячей. В четырех поединках украинец отыграл "на ноль".
Популярное сейчас
- "Будем двигаться". Зеленский заявил о важном решении, принятом на Ставке
- Кто виноват, что Шахтер и Днепр-1 устроили драку, куда пойдет Коноплянка, Ракицкого в сборную?
- Надежный Ракицкий и активные фулбеки Динамо. Символическая сборная 29-го тура УПЛ
- Официально: Ребров покидает Аль-Айн
- Сексуальная модель домогалась к звездам АПЛ после ночи с лидером Челси. ФОТО
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО