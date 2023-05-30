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Лунин в ближайшее время встретится с руководством Реала - обговорят будущее игрока

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После этой встречи будущее украинца в Мадриде должно проясниться

Лунин в ближайшее время встретится с руководством Реала - обговорят будущее игрока

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин в ближайшее время проведет встречу с руководством клуба, на которой и будет окончательно решено будущее игрока, сообщает The Athletic.

Именно на этой встрече Лунин и объявит клубу свое решение о том, хочет ли он оставаться в команде.

Отмечается, что отец Лунина и его агент ранее уже вел переговоры с представителями других клубов, но до конкретных предложений дело пока не дошло.

Ранее сообщалось, что кипер готов попробовать свои силы в другой команде, а клуб не будет удерживать игрока, чей контракт заканчивается через год. Кроме того, Андрей в текущем сезоне не впечатляет главного тренера сливочных Карло Анчелотти своей игрой.

Напомним, что всего в этом сезоне украинец провел 12 матчей за "Реал" во всех турнирах, пропустив 13 мячей. В четырех поединках украинец отыграл "на ноль".

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
The Athletic

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