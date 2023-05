Мудрик - в тройке самых быстрых игроков АПЛ сезона 2022/23

Известное статистическое издание Opta опубликовало список самых быстрых игроков АПЛ прошедшего сезона.

В расчёт брались максимальные скоростные показатели в текущем сезоне АПЛ.

Самым быстрым футболистом АПЛ стал защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер (37,31 км/ч), на второй позиции расположился полузащитник "Ноттингем Форест" Бреннан Джонсон (36,70 км/ч).

Украинский вингер "Челси" Мудрик в рейтинге занял третье место – 36,63 км/ч.

Кроме того, в топ-5 вошли вингер "Эвертона" Энтони Гордон (36,61 км/ч) и форвард "Ливерпуля" Дарвин Нуньес (36,53).

