Мудрик - в тройке самых быстрых игроков АПЛ сезона 2022/23
Самый быстрый - Кайл Уокер. Украинец на третьем месте
Getty Images / Global Images Ukraine
Известное статистическое издание Opta опубликовало список самых быстрых игроков
В расчёт брались максимальные скоростные показатели в текущем сезоне АПЛ.
Самым быстрым футболистом АПЛ стал защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер (37,31 км/ч), на второй позиции расположился полузащитник "Ноттингем Форест" Бреннан Джонсон (36,70 км/ч).
Украинский вингер "Челси" Мудрик в рейтинге занял третье место – 36,63 км/ч.
Кроме того, в топ-5 вошли вингер "Эвертона" Энтони Гордон (36,61 км/ч) и форвард "Ливерпуля" Дарвин Нуньес (36,53).
37.31 - Which players recorded the highest top speeds in the Premier League in 2022-23?— OptaJoe (@OptaJoe) May 30, 2023
37.31 km/h - Kyle Walker
36.70 km/h - Brennan Johnson
36.63 km/h - Mykhailo Mudryk
36.61 km/h - Anthony Gordon
36.53 km/h - Darwin Núñez
Guardian. pic.twitter.com/fvTKr6Rnhe
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