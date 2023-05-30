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Мудрик - в тройке самых быстрых игроков АПЛ сезона 2022/23

Наши за границей
(1 голосов)

Самый быстрый - Кайл Уокер. Украинец на третьем месте

Мудрик - в тройке самых быстрых игроков АПЛ сезона 2022/23

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Известное статистическое издание Opta опубликовало список самых быстрых игроков АПЛ прошедшего сезона.

В расчёт брались максимальные скоростные показатели в текущем сезоне АПЛ.

Самым быстрым футболистом АПЛ стал защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер (37,31 км/ч), на второй позиции расположился полузащитник "Ноттингем Форест" Бреннан Джонсон (36,70 км/ч).

Украинский вингер "Челси" Мудрик в рейтинге занял третье место – 36,63 км/ч.

Кроме того, в топ-5 вошли вингер "Эвертона" Энтони Гордон (36,61 км/ч) и форвард "Ливерпуля" Дарвин Нуньес (36,53).

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В статье: Кайл Уокер Ноттингем Форест Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Михаил Мудрик Дарвин Нуньес Энтони Гордон
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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.05.2023 в 20:06
В сенсі на вихід з АПЛ назад в Шахту?)
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0
alex.belogubko (одесса)
30.05.2023 в 19:49
Мудрик пришёл играть или бегать
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