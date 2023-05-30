Украинский защитник Гей сменил команду в Венгрии

27-летний украинский защитник Виктор Гей сменил команду в Венгрии.

Футболист из "Кишварды" перешел в столичный МТК.

Соглашение сторон рассчитано до лета 2026 года.

Напомним, что в "Кишварду" Гей пришел в 2016 году из "Говерлы", с командой становился серебряным призером чемпионата Венгрии.

На данный момент защитник провел 112 матчей в чемпионате Венгрии, в которых забил 1 гол (интересно, что именно в ворота МТК) и отдал 6 ассистов.