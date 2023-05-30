Украинский защитник Гей сменил команду в Венгрии
Виктор Гей из Кишварды перешел в МТК
фото из свободных источников
27-летний украинский защитник Виктор Гей сменил команду в Венгрии.
Футболист из "Кишварды" перешел в столичный МТК.
Соглашение сторон рассчитано до лета 2026 года.
Напомним, что в "Кишварду" Гей пришел в 2016 году из "Говерлы", с командой становился серебряным призером чемпионата Венгрии.
На данный момент защитник провел 112 матчей в чемпионате Венгрии, в которых забил 1 гол (интересно, что именно в ворота МТК) и отдал 6 ассистов.
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Источник:МТК Будапешт
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Комментарии (2)
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adey (Korosten)
30.05.2023 в 21:15
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Justas (Berlin )
30.05.2023 в 21:58
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