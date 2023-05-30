Федецкий: Тимощук – ватник? А что, не видно по нему? Он – д@@@@еб и дурак

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий в интервью каналу "Брутальный футбол" резко высказал свое мнение об экс-капитане национальной команды Анатолии Тимощуке, который работает в тренерском штабе российского "Зенита".

"Тимощук – ватник? А что, не видно по нему? Да, он любит бабки. Он продал свою страну. Он – д######б и дурак, через дефис. Д#######о-дурак или дурако-д######б. Какая разница? Здесь, в Днепр, прилетает ракета, в Кременчуг в торговый центр, Ирпень… Как он может этого не видеть? Его отец живет в Луцке. Если он с ним не говорит, значит, он д#####б. Ну что о нем говорить? Я сам за него тянул мазу, говорил, что Толик нормальный. До 24 февраля.

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Потом я написал ему сообщение. Он прочел и ничего не ответил. Пытался ли набрать? А что мне говорить? В детстве Анатолий был старшим братом, другом. Я с него брал пример по отдаче, как профессионал, как человек. Тем более, мы оба из Луцка, жили через улицу. И здесь сплошное разочарование.

Честно, мне было… Б###ь, я просто был в шоке. Реально. Он просто молчит. И что сейчас, мы ждем чуда, что Тимощук скажет: "б###ь, я не мог ничего сделать, а сейчас я скажу, что Россия – п######ы и оккупанты?" А з####у уже, все. Он показал, что он есть. Пусть идет н###й. У него была куча возможностей уехать, поверь мне. Он продал Украину, продал свою совесть и выбрал русские рубли.

У него там есть бизнес, там у него вторая семья. Он имеет корочки, какую-то х###ю, и он от того тащится, типа его должны носить на руках. Человек продал свою совесть, Украину, свою семью, родителей. Отец, когда Тимощук играл в "Баварии", ходил в ее экипировке. Ясно, что это была гордость. А теперь я его не видел больше года. Наверное, стыдно за сына. Но это его сын, он должен воспринимать его таким, какой он есть. Но его сын – падло, которое не реагирует никак.

Обязан ли он реагировать? Я считаю, что если ты показываешь из себя такого патриота, перевязываешь волосы желто-голубой лентой, всюду желто-голубой флаг, что ты патриот и прославляешь Украину, то ты, я считаю… На тебя равняется много людей, много детей. И потому должен реагировать, обязан реагировать сразу. И потому его молчание…. Ярмола его послал н###й, ты это слышал.

До войны мы поддерживали связь: общались, переписывались, созванивались. Может, он бздун и боится что-нибудь сказать", — сказал Федецкий.