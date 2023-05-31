Евгений Макаренко и Антон Кравченко покинули свои команды в Венгрии

Два украинских футболиста покинули свои клубы в Венгрии.

Так, 32-летний центральный защитник Антон Кравченко покинул "Кишварду", сообщает официальный сайт клуба. У него закончился срок контракта.

А "МОЛ Фехервар" объявил о расставании с украинский опорный полузащитник Евгений Макаренко. Контракт 32-летнего хавбека истек, а предлагать новую сделку игроку клуб не стал.

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Кравченко выступал за "Кишварду" с января 2019 года – с того момента провел за команду 72 поединка, в которых отличился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Макаренко играл за "Фехервар" с лета 2021 года, куда он перешел из "Андерлехта" за 200 тысяч евро. Всего на счету Евегения 56 матчей, 2 гола и 7 ассистов за команду.