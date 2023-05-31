Зеленский встретился с Шевченко и Зинченко. Александр стал послом платформы UNITED24. ФОТО
Зинченко и Шевченко инициируют благотворительный матч в поддержку Украины
instagram.com/zelenskiy_official
Защитник "
При этом, Зинченко стал послом фандрейзинговой платформы UNITED24.
"Благодарю Президента Владимира Зеленского за доверие, горд присоединиться к команде послов UNITED24. Слава Украине", – ответил Зинченко.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Играть не с кем. Сборная России отменила свой июньский сбор
- Кто выиграет Лигу Европы? Прогноз на финал от Роберто Моралеса
- Ювентус выплатит штраф за махинации с зарплатами игроков. Снимать очки не будут
- Цыганков отыграл все 90 минут, сделал 2 ключевые передачи и 47 касаний мяча
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн