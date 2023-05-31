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Зеленский встретился с Шевченко и Зинченко. Александр стал послом платформы UNITED24. ФОТО

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Зинченко и Шевченко инициируют благотворительный матч в поддержку Украины

Зеленский встретился с Шевченко и Зинченко. Александр стал послом платформы UNITED24. ФОТО

instagram.com/zelenskiy_official

Новина українською

Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко и экс-тренер бывший сборной Андрей Шевченко встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом, Зинченко стал послом фандрейзинговой платформы UNITED24.

"Благодарю Президента Владимира Зеленского за доверие, горд присоединиться к команде послов UNITED24. Слава Украине", – ответил Зинченко.

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В статье: Андрей Шевченко Александр Зинченко война с россией Владимир Зеленский
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