Благотворительный матч в поддержку Украины состоится 5 августа в Лондоне

Благотворительный матч в поддержку Украины Game4Ukraine состоится 5 августа в Лондоне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Александром Зинченко и Андреем Шевченко.

Ранее сообщалось, что одной из сторон поединка станет "Челси" украинца Михаила Мудрика.

Экс-игрок "синих" и легенда украинского футбола Андрей Шевченко и Александр Зинченко из "Арсенала" могут стать капитанами двух команд на "Стэмфорд Бридж".

Мероприятие пройдет с участием таких знаменитостей, как телеведущая и экс-футболистка Алекс Скотт, певец Найл Хоран, легенда сборной Англии Дэвид Бекхэм и бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд (ныне он эксперт).

Помимо масштабного матча, в перерыве между таймами будет грандиозное шоу от пары известных звезд.

⚽️@jksheva7 and Oleksandr Zinchenko will play a Game4Ukraine charity match in London to support Ukraine ????????

This was announced during a meeting with the @ZelenskyyUa.

The game will take place on August 5, at @ChelseaFC arena Stamford Bridge:

Details and????: https://t.co/ONR03Crgfq pic.twitter.com/PxIYx4SYNF