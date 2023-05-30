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Благотворительный матч в поддержку Украины состоится 5 августа в Лондоне

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Благотворительный матч в поддержку Украины состоится 5 августа в Лондоне

instagram.com/zelenskiy_official

Новина українською

Благотворительный матч в поддержку Украины Game4Ukraine состоится 5 августа в Лондоне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Александром Зинченко и Андреем Шевченко.

"Посла фандрейзинговой платформы UNITED24 звезды футбола Андрей Шевченко и Александр Зинченко инициируют благотворительный матч в поддержку Украины Game4Ukraine, который состоится 5 августа в Лондоне.

Его цель – собрать средства для восстановления Михаило-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного оккупантами в марте 2022 года", — написал Зеленский в Инстаграм.

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Ранее сообщалось, что одной из сторон поединка станет "Челси" украинца Михаила Мудрика.

Экс-игрок "синих" и легенда украинского футбола Андрей Шевченко и Александр Зинченко из "Арсенала" могут стать капитанами двух команд на "Стэмфорд Бридж".

Мероприятие пройдет с участием таких знаменитостей, как телеведущая и экс-футболистка Алекс Скотт, певец Найл Хоран, легенда сборной Англии Дэвид Бекхэм и бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд (ныне он эксперт).

Помимо масштабного матча, в перерыве между таймами будет грандиозное шоу от пары известных звезд.

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В статье: Андрей Шевченко Челси (Лондон) война с россией Михаил Мудрик Владимир Зеленский
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