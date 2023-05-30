Благотворительный матч в поддержку Украины состоится 5 августа в Лондоне
Уже известна дата
instagram.com/zelenskiy_official
Благотворительный матч в поддержку Украины Game4Ukraine состоится 5 августа в Лондоне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Александром Зинченко и Андреем Шевченко.
"Посла фандрейзинговой платформы UNITED24 звезды футбола Андрей Шевченко и Александр Зинченко инициируют благотворительный матч в поддержку Украины Game4Ukraine, который состоится 5 августа в Лондоне.
Его цель – собрать средства для восстановления Михаило-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного оккупантами в марте 2022 года", — написал Зеленский в Инстаграм.
Ранее сообщалось, что одной из сторон поединка станет "Челси" украинца Михаила Мудрика.
Экс-игрок "синих" и легенда украинского футбола Андрей Шевченко и Александр Зинченко из "Арсенала" могут стать капитанами двух команд на "Стэмфорд Бридж".
Мероприятие пройдет с участием таких знаменитостей, как телеведущая и экс-футболистка Алекс Скотт, певец Найл Хоран, легенда сборной Англии Дэвид Бекхэм и бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд (ныне он эксперт).
Помимо масштабного матча, в перерыве между таймами будет грандиозное шоу от пары известных звезд.
⚽️@jksheva7 and Oleksandr Zinchenko will play a Game4Ukraine charity match in London to support Ukraine ????????— U24 (@U24_gov_ua) May 30, 2023
This was announced during a meeting with the @ZelenskyyUa.
The game will take place on August 5, at @ChelseaFC arena Stamford Bridge:
Details and????: https://t.co/ONR03Crgfq pic.twitter.com/PxIYx4SYNF
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