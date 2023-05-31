Transfermarkt снизил рыночную стоимость Ярмоленко

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов.

Свою рыночную стоимость узнал вингер "Аль-Айна" и сборной Украины Андрей Ярмоленко. Футболист подешевел на 500 тысяч евро и теперь оценивается в 2 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Ярмоленко принял участие в 33 матчах за "Аль-Айн", в которых отметился 12 забитыми мячами и 6 результативными передачами. Его контракт с эмиратским клубом заканчивается этим летом.

Накануне в СМИ появилась информация, что 33-летний украинец завершает переговоры о возвращении в киевское "Динамо".