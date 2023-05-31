Палкин - про Мудрика: А кому в Челси удается заиграть сегодня?

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин рассказал о трансфере экс-вингера "горняков" Михаила Мудрика в "Челси" и заявил о том, что верит в игрока.

– О трансфере Мудрика хочется спросить. Почему же "Челси", а не "Арсенал"? Как отличались позиции?

– Сумма была одна и та же. Но внутри этой суммы структура была достаточно разной. Сроки выплаты, условия по бонусам. Хотя – и там 100 миллионов и там 100 миллионов. Поэтому мы приняли решение, что нам "Челси" больше подходит.

С "Арсеналом" мы долго вели переговоры, все было очень сложно. Я с ними встречался и вел переговоры гораздо больше, чем с "Челси", если так разобраться. Мы долго шли. Несколько месяцев с ними все это обсуждали.

А с "Челси" было все достаточно просто. Когда ты им показываешь на пальцах логику – они согласны. "Здесь мы согласны, а здесь нет". Ладно, принимаем. С ними было очень конструктивно, ясно и понятно. Если мы заслуживаем получить этот бонус, то они говорят: Да, вы получите. Все, вопросов нет.

– Почему тогда до сих пор Мудрику не удается заиграть на должном уровне?

– А кому там удается заиграть сегодня?