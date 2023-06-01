Беседин и Безус подешевели: Transfermarkt обновил цены на игроков на Кипре
Упали в цене
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий портал Transfermarkt назвал новую стоимость футболистов, выступающих в чемпионате Кипра. Изменения коснулись и украинских легионеров. Среди них форвард Артем Беседин и полузащитник Роман Безус - оба из "Омонии", а также экс-нападающий АЕКа Артем Громов.
Беседин подешевел на 600 тысяч евро и теперь оценен в 1,2 млн евро. Безус также потерял в цене и сейчас стоит 700 тысяч евро (ранее 900 тысяч евро). На 200 тысяч евро уменьшилась и стоимость Громова - отныне 400 тысяч (до этого 600 тысяч евро).
Напомним, на днях официально стало известно, что Артем Громов покинул АЕК. Он попал в список спортсменов, которые не вернулись в Украину после выезда за границу во время полномасштабной войны с Россией, опубликованный Министерством молодежи и спорта.
Также добавим, что в СМИ была информация, что "Омония" не будет выкупать контракт Беседина и форвард вернется в "Динамо".
Популярное сейчас
- Российские добровольцы показали кадры уничтожении БК и САУ врага на территории Белгородской области
- Триумф Севильи, туманное будущее Бензема и камбек Маркевича. Главные новости за 31 мая
- BBC: Месси не будет в Барселоне, он покидает Европу
- Украинский хавбек возвращается в Александрию после аренды в Индии
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО