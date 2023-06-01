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Беседин и Безус подешевели: Transfermarkt обновил цены на игроков на Кипре

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Упали в цене

Беседин и Безус подешевели: Transfermarkt обновил цены на игроков на Кипре

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий портал Transfermarkt назвал новую стоимость футболистов, выступающих в чемпионате Кипра. Изменения коснулись и украинских легионеров. Среди них форвард Артем Беседин и полузащитник Роман Безус - оба из "Омонии", а также экс-нападающий АЕКа Артем Громов.

Беседин подешевел на 600 тысяч евро и теперь оценен в 1,2 млн евро. Безус также потерял в цене и сейчас стоит 700 тысяч евро (ранее 900 тысяч евро). На 200 тысяч евро уменьшилась и стоимость Громова - отныне 400 тысяч (до этого 600 тысяч евро).

Напомним, на днях официально стало известно, что Артем Громов покинул АЕК. Он попал в список спортсменов, которые не вернулись в Украину после выезда за границу во время полномасштабной войны с Россией, опубликованный Министерством молодежи и спорта.

Также добавим, что в СМИ была информация, что "Омония" не будет выкупать контракт Беседина и форвард вернется в "Динамо".

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В статье: Роман Безус Артем Громов АЕК (Ларнака) Артем Беседин Омония (Никосия)
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