Зинченко: Стараюсь как можно чаще вертеть головой и анализировать, что происходит на поле

Украинский игрок " Арсенала " Александр Зинченко рассказал, как ему удалось интегрироваться на позиции инвертированного крайнего защитника.

"Надо следить за своим игроком, а в моем случае это правый вингер, и смотреть, кого он опекает и где он находится. Отталкиваясь от этого, нужно найти свободное пространство и попытаться сыграть вперед.

В центре полузащиты нужно понимать, что ты сделаешь с мячом еще до того, как получишь передачу, и что происходит у тебя за спиной. Поэтому я стараюсь как можно чаще вертеть головой и анализировать, что происходит на поле и передо мной, и позади.

Многие тренеры учили меня, что чем шире ты видишь поле, тем выше твой уровень, поэтому нужно видеть всю картину", — сказал Зинченко.