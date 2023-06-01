  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко: Стараюсь как можно чаще вертеть головой и анализировать, что происходит на поле
В тренде

Зинченко: Стараюсь как можно чаще вертеть головой и анализировать, что происходит на поле

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Чем шире ты видишь поле, тем выше твой уровень

Зинченко: Стараюсь как можно чаще вертеть головой и анализировать, что происходит на поле

Фото: facebook.com/Arsenal

Новина українською

Украинский игрок "Арсенала" Александр Зинченко рассказал, как ему удалось интегрироваться на позиции инвертированного крайнего защитника.

"Надо следить за своим игроком, а в моем случае это правый вингер, и смотреть, кого он опекает и где он находится. Отталкиваясь от этого, нужно найти свободное пространство и попытаться сыграть вперед.

В центре полузащиты нужно понимать, что ты сделаешь с мячом еще до того, как получишь передачу, и что происходит у тебя за спиной. Поэтому я стараюсь как можно чаще вертеть головой и анализировать, что происходит на поле и передо мной, и позади.

Многие тренеры учили меня, что чем шире ты видишь поле, тем выше твой уровень, поэтому нужно видеть всю картину", — сказал Зинченко.

По теме
yellow-arrow
Беседин и Безус подешевели: Transfermarkt обновил цены на игроков на Кипре
yellow-arrow
У Малиновского будет новый тренер. Тудор решил покинуть Марсель
yellow-arrow
Палкин - про Мудрика: А кому в Челси удается заиграть сегодня?
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Арсенал Лондон

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде