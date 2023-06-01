Зинченко: Стараюсь как можно чаще вертеть головой и анализировать, что происходит на поле
Чем шире ты видишь поле, тем выше твой уровень
Фото: facebook.com/Arsenal
Украинский игрок "
"Надо следить за своим игроком, а в моем случае это правый вингер, и смотреть, кого он опекает и где он находится. Отталкиваясь от этого, нужно найти свободное пространство и попытаться сыграть вперед.
В центре полузащиты нужно понимать, что ты сделаешь с мячом еще до того, как получишь передачу, и что происходит у тебя за спиной. Поэтому я стараюсь как можно чаще вертеть головой и анализировать, что происходит на поле и передо мной, и позади.
Многие тренеры учили меня, что чем шире ты видишь поле, тем выше твой уровень, поэтому нужно видеть всю картину", — сказал Зинченко.
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