Мудрик: Я не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик обратился к болельщикам в социальных сетях.

"Я очень ценю вашу поддержку и всегда буду ценить людей, которые не отворачиваются в темные времена, потому что когда придут светлые времена, вы будете первыми, кому я скажу "спасибо". С Божьей помощью все получится, я даже не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь.

А для тех, кто никогда не сдается, рано или поздно приходят светлые времена", – написал футболист в своем Instagram.