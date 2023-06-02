  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрик: Я не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь
В тренде

Мудрик: Я не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь

Наши за границей
(1 голосов)

Украинский вингер готов к новым свершениям

Мудрик: Я не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик обратился к болельщикам в социальных сетях.

"Я очень ценю вашу поддержку и всегда буду ценить людей, которые не отворачиваются в темные времена, потому что когда придут светлые времена, вы будете первыми, кому я скажу "спасибо". С Божьей помощью все получится, я даже не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь.

А для тех, кто никогда не сдается, рано или поздно приходят светлые времена", – написал футболист в своем Instagram.

22-летний Мудрик провел за "Челси" 17 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 ассистами.

Читайте такжеПалкин - про Мудрика: А кому в Челси удается заиграть сегодня?
По теме
yellow-arrow
Кривцов официально остался без главного тренера в США
yellow-arrow
Зинченко: Стараюсь как можно чаще вертеть головой и анализировать, что происходит на поле
yellow-arrow
Беседин и Безус подешевели: Transfermarkt обновил цены на игроков на Кипре
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
БюроСтавокЮтуб (Киев)
02.06.2023 в 11:51
Віримо,що слідуючий сезон з Почеттіно буде кращим
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
02.06.2023 в 11:05
Я бы на его месте озадачился серьезно, в первые полгода он не оправдал доверие тренеров и болельщиков, дальше если он продолжат в таком же духе выступать, даже на замену не будут выпускать, а зимой отправят в аренду и карьера окажется под угрозой.
Ответить
+1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.06.2023 в 10:40
А чого перейматися? Все получилося, як в казці... Лише "золушка" не та))))
Ответить
+1
-2
avatar
Moro (Київ)
02.06.2023 в 10:28
та кхулі перейматься, 8 років контракт, гроші капають і на лавкі, війна далеко, клуби близько, життя вдалось - вдалось продать жигуль по ціні Ролс-Ройса. Ти просто не футболіст для англійської ПЛ, твій рівень грати з Інгульцями і Коваліками, які ноги самі роздвигають
Ответить
+1
-2

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде