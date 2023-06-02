Мудрик: Я не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь
Украинский вингер готов к новым свершениям
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик обратился к болельщикам в социальных сетях.
"Я очень ценю вашу поддержку и всегда буду ценить людей, которые не отворачиваются в темные времена, потому что когда придут светлые времена, вы будете первыми, кому я скажу "спасибо". С Божьей помощью все получится, я даже не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь.
А для тех, кто никогда не сдается, рано или поздно приходят светлые времена", – написал футболист в своем Instagram.
22-летний Мудрик провел за "Челси" 17 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 ассистами.
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