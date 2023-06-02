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В Краковии раскрыли причину расставания с Коноплянкой

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец не смог проявить себя в Польше

В Краковии раскрыли причину расставания с Коноплянкой

Фото: mkscracovia

Новина українською

Менеджмент "Краковии" провел открытую встречу с болельщиками клуба, на которой обсудил результаты этого сезона. На собрании присутствовали спортивный директор и вице-президент Штефан Маевски и его заместитель, вице-президент Филип Трубальски.

В ходе встречи участники затронули вопросы относительно игроков, покинувших клуб. Фанаты, в том числе, хотели узнать причину ухода украинского вингера Евгения Коноплянки.

По информации издания Dziennik Polski, руководители "Краковии" отметили, что Коноплянка не оправдал ожиданий клуба.

Ранее официально стало известно, что "Краковия" отказалась продлить контракт с 33-летним вингером и он станет свободным агентом. В составе польского клуба вингер провел 38 матчей, в которых записал на свой счет 4 гола и 2 результативные передачи.

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В статье: Евгений Коноплянка Краковия (Краков)
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Источник:
Dziennik Polski

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Комментарии (4)
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БюроСтавокЮтуб (Киев)
02.06.2023 в 14:58
Була інформація,що коли у тренера спитали - чого Коноплянка уходить і він майже не грав?То той відповів- що то є лайно
Ответить
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
02.06.2023 в 14:43
Sic transit gloria mundi
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0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
02.06.2023 в 13:45
Їх нерозсмішив , вєсєлун .
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+2
0
Caballero (DC)
02.06.2023 в 14:41
"Він занадто багато іржав...".
Ответить
+1
0

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