В Краковии раскрыли причину расставания с Коноплянкой
Украинец не смог проявить себя в Польше
Фото: mkscracovia
Менеджмент "Краковии" провел открытую встречу с болельщиками клуба, на которой обсудил результаты этого сезона. На собрании присутствовали спортивный директор и вице-президент Штефан Маевски и его заместитель, вице-президент Филип Трубальски.
В ходе встречи участники затронули вопросы относительно игроков, покинувших клуб. Фанаты, в том числе, хотели узнать причину ухода украинского вингера Евгения Коноплянки.
По информации издания Dziennik Polski, руководители "Краковии" отметили, что Коноплянка не оправдал ожиданий клуба.
Ранее официально стало известно, что "Краковия" отказалась продлить контракт с 33-летним вингером и он станет свободным агентом. В составе польского клуба вингер провел 38 матчей, в которых записал на свой счет 4 гола и 2 результативные передачи.
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