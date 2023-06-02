Экс-форвард Ингульца Плохотнюк покинул румынскую Слатину

24-летний украинский форвард Михаил Плохотнюк покинул румынскую "Слатину", которая выступает во втором дивизионе чемпионате Румынии. У игрока закончился срок контракта.

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Игроком "Слатины" уроженец Одессы стал в декабре прошлого года и за это время сыграл за команду в 7-ми матчах, в которых забил 1 гол.

Экс-команда украинца в одной из групп выбывания заняла 4-е место и сохранила прописку в Лиге 2 на будущий сезон.

Рнее нападающий выступал за юношеские команды "Черноморца" и "Динамо", "Ингулец" и румынскую "Поли Яссы".