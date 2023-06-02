Украинский футболист, который приостановил свои выступления в Польше ради защиты Украины, погиб на войне
До начала полномасштабной войны Николай Жидков выступал за польский ФК Венгжанка
фото из соцсетей
Экс-футболист польского ФК "Венгжанка" Николай Жидков погиб на фронте, защищая Украину от российских оккупантов.
Об этом польский клуб сообщает на своей странице в Фейсбуке.
Жидкову было 22 года. Он приостановил выступления за команду, чтобы вернуться в Украину и вступить в ряды ВСУ.
"Венгжанка" – клуб 7 лиги Польши. За команду Жидков выступал в 2020-2022 годах.
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Источник:Facebook
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