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Украинский футболист, который приостановил свои выступления в Польше ради защиты Украины, погиб на войне

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До начала полномасштабной войны Николай Жидков выступал за польский ФК Венгжанка

Украинский футболист, который приостановил свои выступления в Польше ради защиты Украины, погиб на войне

фото из соцсетей

Новина українською

Экс-футболист польского ФК "Венгжанка" Николай Жидков погиб на фронте, защищая Украину от российских оккупантов.

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Об этом польский клуб сообщает на своей странице в Фейсбуке.

Жидкову было 22 года. Он приостановил выступления за команду, чтобы вернуться в Украину и вступить в ряды ВСУ.

"Венгжанка" – клуб 7 лиги Польши. За команду Жидков выступал в 2020-2022 годах.

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В статье: война с россией
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