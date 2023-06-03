Петраков снова вызвал в сборную Армении игроков с чемпионата России
Повторил свой ход трехмесячной давности
Фото: Федерація футбол Вірменії
Сборная Армении обнародовала официальный список приглашенных футболистов на июньский сбор команды. Главный тренер Александр Петраков вызвал на следующие матчи четырех игроков с российского чемпионата.
Речь идет о защитниках Георгия Арутюняна из "Краснодара" и Наира Тикнизяна из "Локомотива". Кроме этого также и двоих полузащитников: Эдуарда Сперцяна (Краснодар) и Хорена Байрамяна (Ростов).
Этих же футболистов Петраков вызвал и на свои первые матчи во главе сборной Армении, которые состоялись в марте. Тогда подопечные украинского тренера проиграли в квалификации Евро-2024 Турции, а также сыграли вничью в товарищеском матче с Кипром.
Армяне в июне проведут два матча отбора на ЧЕ-2024: против Уэльса в гостях 16 июня и с Латвией дома 19 июня.
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