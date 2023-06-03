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Петраков снова вызвал в сборную Армении игроков с чемпионата России

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Повторил свой ход трехмесячной давности

Петраков снова вызвал в сборную Армении игроков с чемпионата России

Фото: Федерація футбол Вірменії

Новина українською

Сборная Армении обнародовала официальный список приглашенных футболистов на июньский сбор команды. Главный тренер Александр Петраков вызвал на следующие матчи четырех игроков с российского чемпионата.

Речь идет о защитниках Георгия Арутюняна из "Краснодара" и Наира Тикнизяна из "Локомотива". Кроме этого также и двоих полузащитников: Эдуарда Сперцяна (Краснодар) и Хорена Байрамяна (Ростов).

Этих же футболистов Петраков вызвал и на свои первые матчи во главе сборной Армении, которые состоялись в марте. Тогда подопечные украинского тренера проиграли в квалификации Евро-2024 Турции, а также сыграли вничью в товарищеском матче с Кипром.

Армяне в июне проведут два матча отбора на ЧЕ-2024: против Уэльса в гостях 16 июня и с Латвией дома 19 июня.

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В статье: Армения Александр Петраков
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Комментарии (5)
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Badweather (Бровары)
03.06.2023 в 16:51
Лишите его всех наград и званий, как и решили ранее, а то только воздух сотрясать и можете
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0
-1
avatar
Yurko-Zahid (Фредерик)
03.06.2023 в 16:46
Шановний авторе, чи не здається Вам, що значно актуальніше морально-етичне питання - це чому до складу чемпіона України "викликано" гравця, який грав у Росії багато років і демонстративно чхав на виклики до збірної? Чом би не взяти в ього інтерв"ю? Поставити йому парочку запитань? У нас із золотою медаллю відвертий сепар та колаборант розгулюватиме, а Вас цікавить Вірменія?
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+1
-1
Romerik (YNWA)
03.06.2023 в 16:57
КДК обіцяли скоро взяти у нього інтерв'ю. Чи вже взяли і воно монтується. Не знаю. Побачимо, що він там наговорить))
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0
0
C_Ballack (Днепр)
03.06.2023 в 16:25
Ну вызвал, и что?
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+1
0
ZLATOGOR (Луганск)
03.06.2023 в 16:07
Ватні експерти, перш за все Сабо, знову підняли тему вірмен, які грають в Росії, а Петраков - на боці ворогів. Це ж яким надо бути дурком, щоб таке стверджувати.
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+2
0

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