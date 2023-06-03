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Малиновский в старте Марселя на матч последнего тура Лиги 1

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Руслан сыграет на выезде против "Аяччо"

Малиновский в старте Марселя на матч последнего тура Лиги 1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В заключительном туре французской Лиги 1 сезона "Марсель" сыграет на выезде против "Аяччо". Начало встречи – 22:00.

Руслан Малиновский начнет эту игру с первых минут – полузащитник "провансальцев" попал в стартовый состав своей команды на эту гостевую игру.

Этот матч станет 23-м для украинского хавбека в футболке "Марселя". Всего в составе французской команды 30-летний Руслан отличился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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В статье: Аяччо (Франция) Руслан Малиновский Марсель
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