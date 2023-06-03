Малиновский в старте Марселя на матч последнего тура Лиги 1
Руслан сыграет на выезде против "Аяччо"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В заключительном туре французской Лиги 1 сезона "Марсель" сыграет на выезде против "Аяччо". Начало встречи – 22:00.
Руслан Малиновский начнет эту игру с первых минут – полузащитник "провансальцев" попал в стартовый состав своей команды на эту гостевую игру.
Этот матч станет 23-м для украинского хавбека в футболке "Марселя". Всего в составе французской команды 30-летний Руслан отличился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
???????????????????? #ACAOM ⚔️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 3, 2023
Le XI de coach Tudor pour cette dernière de la saison en terres corses ⤵️ pic.twitter.com/tJqk0hNy6T
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