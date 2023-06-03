Малиновский в старте Марселя на матч последнего тура Лиги 1

В заключительном туре французской Лиги 1 сезона "Марсель" сыграет на выезде против "Аяччо". Начало встречи – 22:00.

Руслан Малиновский начнет эту игру с первых минут – полузащитник "провансальцев" попал в стартовый состав своей команды на эту гостевую игру.

Этот матч станет 23-м для украинского хавбека в футболке "Марселя". Всего в составе французской команды 30-летний Руслан отличился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.