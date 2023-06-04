Малиновский отыграл 80 минут и наработал на показатель 0.39 xG
Однако "Марсель" проиграл в гостях
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В заключительном туре французской Лиги 1 "Марсель" на выезде проиграл "Аяччо" – 0:1.
Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "провансальцев" на эту игру. В результате 30-летний хавбек провел на поле 80 минут.
Аналитический портал Sofa Score оценил игру украинца в 6,8 балла.
Этот матч стал 23-м для украинского полузащитника в составе французской команды. Всего в футболке "Марселя" Руслан отличился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Статистика Малиновского в игре против "Аяччо":
- Сыграно минут: 80'
- Ожидаемые голы (xG)
- 0.39
- Ожидаемые ассисты (xA): 0.05
- Удары по воротам: 3
- Удары мимо ворот: 3
- Заблокированные удары: 0
- Попытки дриблинга (успешные): 1 (1)
- Упущенный голевой момент: 1
- Касания мяча: 42
- Точные передачи: 23/29 (79%)
- Ключевые передачи: 1
- Навесы (точные): 2 (0)
- Длинные передачи (точные): 1 (0)
- Борьба за позицию (победа): 7 (1)
- Потеря мяча: 10
- Фолы: 3
- Обыгранный из дриблинга:2
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