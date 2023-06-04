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Малиновский отыграл 80 минут и наработал на показатель 0.39 xG

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Однако "Марсель" проиграл в гостях

Малиновский отыграл 80 минут и наработал на показатель 0.39 xG

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В заключительном туре французской Лиги 1 "Марсель" на выезде проиграл "Аяччо" – 0:1.

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "провансальцев" на эту игру. В результате 30-летний хавбек провел на поле 80 минут.

Аналитический портал Sofa Score оценил игру украинца в 6,8 балла.

Этот матч стал 23-м для украинского полузащитника в составе французской команды. Всего в футболке "Марселя" Руслан отличился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Статистика Малиновского в игре против "Аяччо":

  • Сыграно минут: 80'
  • Ожидаемые голы (xG)
  • 0.39
  • Ожидаемые ассисты (xA): 0.05
  • Удары по воротам: 3
  • Удары мимо ворот: 3
  • Заблокированные удары: 0
  • Попытки дриблинга (успешные): 1 (1)
  • Упущенный голевой момент: 1
  • Касания мяча: 42
  • Точные передачи: 23/29 (79%)
  • Ключевые передачи: 1
  • Навесы (точные): 2 (0)
  • Длинные передачи (точные): 1 (0)
  • Борьба за позицию (победа): 7 (1)
  • Потеря мяча: 10
  • Фолы: 3
  • Обыгранный из дриблинга:2
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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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