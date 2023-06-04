Малиновский отыграл 80 минут и наработал на показатель 0.39 xG

В заключительном туре французской Лиги 1 "Марсель" на выезде проиграл "Аяччо" – 0:1.

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "провансальцев" на эту игру. В результате 30-летний хавбек провел на поле 80 минут.

Аналитический портал Sofa Score оценил игру украинца в 6,8 балла.

Этот матч стал 23-м для украинского полузащитника в составе французской команды. Всего в футболке "Марселя" Руслан отличился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Статистика Малиновского в игре против "Аяччо":