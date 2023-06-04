Костышин принес своей команде победу в матче американского Чемпионшипа

В поединке американского Чемпионшипа "Нью-Мексико" дома принимал "Эль-Пасо". Гости одержали минимальную победу в этой встрече благодаря голу украинца Дениса Костышина.

Нападающий вышел в стартовом составе, а отличился на 71-й минуте, удачно замкнув головой навес с левого фланга.

Denys Kostyshyn makes the breakthrough for @eplocomotivefc in the Derby del Camino Real! ????#NMvELP pic.twitter.com/HV084dexDW — USL Championship (@USLChampionship) June 4, 2023

Для Костышина это четвертое результативное действие в составе “Эль-Пасо”. В общей сложности он провел 12 матчей, в которых отличился тремя голами и одним ассистом.

Пока команда украинца находится на втором месте Западной конференции регулярного чемпионата. Недавно в Чемпионшипе (USL) как раз начался второй круг из трех.