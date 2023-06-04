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Костышин принес своей команде победу в матче американского Чемпионшипа

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Клуб украинца поднялся на второе место в турнирной таблице

Костышин принес своей команде победу в матче американского Чемпионшипа

Офіційний сайт Ель-Пасо/Автор невідомий

Новина українською

В поединке американского Чемпионшипа "Нью-Мексико" дома принимал "Эль-Пасо". Гости одержали минимальную победу в этой встрече благодаря голу украинца Дениса Костышина.

Нападающий вышел в стартовом составе, а отличился на 71-й минуте, удачно замкнув головой навес с левого фланга.

Для Костышина это четвертое результативное действие в составе “Эль-Пасо”. В общей сложности он провел 12 матчей, в которых отличился тремя голами и одним ассистом.

Пока команда украинца находится на втором месте Западной конференции регулярного чемпионата. Недавно в Чемпионшипе (USL) как раз начался второй круг из трех.

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В статье: Денис Костышин
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