Костышин принес своей команде победу в матче американского Чемпионшипа
Клуб украинца поднялся на второе место в турнирной таблице
Офіційний сайт Ель-Пасо/Автор невідомий
В поединке американского Чемпионшипа "Нью-Мексико" дома принимал "Эль-Пасо". Гости одержали минимальную победу в этой встрече благодаря голу украинца Дениса Костышина.
Нападающий вышел в стартовом составе, а отличился на 71-й минуте, удачно замкнув головой навес с левого фланга.
Denys Kostyshyn makes the breakthrough for @eplocomotivefc in the Derby del Camino Real! ????#NMvELP pic.twitter.com/HV084dexDW— USL Championship (@USLChampionship) June 4, 2023
Для Костышина это четвертое результативное действие в составе “Эль-Пасо”. В общей сложности он провел 12 матчей, в которых отличился тремя голами и одним ассистом.
Пока команда украинца находится на втором месте Западной конференции регулярного чемпионата. Недавно в Чемпионшипе (USL) как раз начался второй круг из трех.
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