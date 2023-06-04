Цыганков получил лучшую статистическую оценку среди игроков Жироны за матч против Осасуны

В матче заключительного тура испанской Ла Лиги "Жирона" на выезде проиграла "Осасуне" - со счетом 1:2.

В стартовом составе гостей на игру вышел Виктор Цыганков. В результате 25-летний украинец провел на поле все 90 минут. Кроме того, вингер записал на свой счет голевую передачу, ассистировав Рейньеру на 75-й минуте встречи.

Эта результативная передача стала 6-й для Виктора в футболке испанской команды. Также украинский полузащитник забил 3 гола в 19 матчах за "Жирону".

Аналитический портал Sofa Score оценил игру Виктора в 7,4 балла. Это лучшая оценка среди всех футболистов "Жироны", участвовавших в этой встрече.

Статистистика Цыганкова в матче против "Осасуны":