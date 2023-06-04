Цыганков получил лучшую статистическую оценку среди игроков Жироны за матч против Осасуны
Однако команда Виктора проиграла
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче заключительного тура испанской Ла Лиги "Жирона"
В стартовом составе гостей на игру вышел Виктор Цыганков. В результате 25-летний украинец провел на поле все 90 минут. Кроме того, вингер записал на свой счет голевую передачу, ассистировав Рейньеру на 75-й минуте встречи.
Эта результативная передача стала 6-й для Виктора в футболке испанской команды. Также украинский полузащитник забил 3 гола в 19 матчах за "Жирону".
Аналитический портал Sofa Score оценил игру Виктора в 7,4 балла. Это лучшая оценка среди всех футболистов "Жироны", участвовавших в этой встрече.
Статистистика Цыганкова в матче против "Осасуны":
- Сыграно минут: 90'
- Голы: 0
- Ожидаемые голы (xG): 0.14
- Голевые передачи: 1
- Ожидаемые ассисты (xA): 0.15
- Коснения мяча: 56
- Точные передачи: 32/43 (74%)
- Ключевые передачи: 3
- Навесы (точные): 4 (3)
- Длинные передачи (точные): 3 (3)
- Удары по воротам: 2
- Удары мимо ворот: 0
- Заблокированные удары: 1
- Попытки дриблинга (успешные): 3 (2)
- Борьба за позицию (победа): 5 (2)
- Верховая борьба (победа): 0 (0)
- Потеря мяча: 15
- Фолы: 1
- Заработано фолов: 0
- Выносы мяча: 0
- Заблокировано ударов: 0
- Перехваты: 0
- Отборы мяча: 0
- Обыгранный с дриблинга: 0
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