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Цыганков получил лучшую статистическую оценку среди игроков Жироны за матч против Осасуны

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Однако команда Виктора проиграла

Цыганков получил лучшую статистическую оценку среди игроков Жироны за матч против Осасуны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче заключительного тура испанской Ла Лиги "Жирона" на выезде проиграла "Осасуне" - со счетом 1:2.

В стартовом составе гостей на игру вышел Виктор Цыганков. В результате 25-летний украинец провел на поле все 90 минут. Кроме того, вингер записал на свой счет голевую передачу, ассистировав Рейньеру на 75-й минуте встречи.

Эта результативная передача стала 6-й для Виктора в футболке испанской команды. Также украинский полузащитник забил 3 гола в 19 матчах за "Жирону".

Аналитический портал Sofa Score оценил игру Виктора в 7,4 балла. Это лучшая оценка среди всех футболистов "Жироны", участвовавших в этой встрече.

Статистистика Цыганкова в матче против "Осасуны":

  • Сыграно минут: 90'
  • Голы: 0
  • Ожидаемые голы (xG): 0.14
  • Голевые передачи: 1
  • Ожидаемые ассисты (xA): 0.15
  • Коснения мяча: 56
  • Точные передачи: 32/43 (74%)
  • Ключевые передачи: 3
  • Навесы (точные): 4 (3)
  • Длинные передачи (точные): 3 (3)
  • Удары по воротам: 2
  • Удары мимо ворот: 0
  • Заблокированные удары: 1
  • Попытки дриблинга (успешные): 3 (2)
  • Борьба за позицию (победа): 5 (2)
  • Верховая борьба (победа): 0 (0)
  • Потеря мяча: 15
  • Фолы: 1
  • Заработано фолов: 0
  • Выносы мяча: 0
  • Заблокировано ударов: 0
  • Перехваты: 0
  • Отборы мяча: 0
  • Обыгранный с дриблинга: 0
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В статье: Осасуна (Памплона) Виктор Цыганков Жирона
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