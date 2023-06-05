Лунин: Пришло время немного отдохнуть и идти дальше

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин подвел итоги сезона-2022/23.

"Сезон с двумя титулами подходит к концу. Мы старались выиграть больше, как это обычно делает этот клуб, но теперь пришло время немного отдохнуть и идти дальше. Всем спасибо за этот год", – написал Лунин в своем Instagram.

В кампании 2022/23 Лунин провел 12 матчей за "Реал" во всех турнирах, пропустив 13 мячей. В четырех встречах он сохранил ворота на замке. Его контракт со сливочными действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что вратарь неожиданно сообщил руководству клуба о своем желании остаться в Мадриде.