Украинец Ярмолюк переведен в основной состав Брентфорда
Украинец продвигает себя
Фото: brentfordfc.com / Автор невідомий
Украинский хавбек Егор Ярмолюк смог зарекомендовать себя и в следующем сезоне будет выступать за основной состав "
Как сообщает официальный сайт клуба, украинец переведен с дублирующего в основной состав команды.
Украинский хавбек отыграл один сезон в составе "Брентфорда Б", за который сыграл 16 матчей, в которых забил три раза и отдал два ассиста.
Ярмолюк уже дебютировал за основную команду "Брентфорда". Хавбек появился на 72-й минуте матча Кубка английской лиги против "Гиллингема" в 1/16 финала.
Напоминаем, что украинец перебрался в "Брентфорд" из Днепра-1 минувшим летом. Английский клуб заплатил 1,6 млн евро за игрока.
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