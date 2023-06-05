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Украинец Ярмолюк переведен в основной состав Брентфорда

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Украинец продвигает себя

Украинец Ярмолюк переведен в основной состав Брентфорда

Фото: brentfordfc.com / Автор невідомий

Новина українською

Украинский хавбек Егор Ярмолюк смог зарекомендовать себя и в следующем сезоне будет выступать за основной состав "Брентфорда".

Как сообщает официальный сайт клуба, украинец переведен с дублирующего в основной состав команды.

Украинский хавбек отыграл один сезон в составе "Брентфорда Б", за который сыграл 16 матчей, в которых забил три раза и отдал два ассиста.

Ярмолюк уже дебютировал за основную команду "Брентфорда". Хавбек появился на 72-й минуте матча Кубка английской лиги против "Гиллингема" в 1/16 финала.

Напоминаем, что украинец перебрался в "Брентфорд" из Днепра-1 минувшим летом. Английский клуб заплатил 1,6 млн евро за игрока.

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В статье: Брентфорд Егор Ярмолюк
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Источник:
Брентфорд

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